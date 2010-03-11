Лазарович нагадує Януковичу, що співав за Партію регіонів

Сьогодні деякі діячі шоу-бізнесу звернулися до президента України Віктора Януковича з проханням заборонити співаку Василю Лазаровичу представляти нашу країну на "Євробаченні".

Василь Лазарович у свою чергу теж написав листа, копію якого у своєму розпорядженні має УНІАН, на ім`я президента Януковича.

Подаємо повний текст:

(Президенту України

Віктору Федоровичу Януковичу

представника України

в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2010»

Лазаровича Василя

Вельмишановний, пане Президенте України!

Прошу Вас, – лідера української нації, підтримати мою кандидатуру як представника України в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2010», обраного шляхом правового внутрішнього голосування Національною телекомпанією України, що є членом Європейської мовної спілки та Мовником-учасником ПКЄ-2010(Пісенний конкурс Євробачення-2010).

Я гордий тим, що ще у 2006 році моїм голосом зазвучав Перший Марш «Партії Регіонів». Було проведено більше ніж 40 концертів по регіонах Вашої Партії.

У 2007 році під керівництвом режисера-постановника Олександра Ревзіна, приймав участь у передвиборчому турі Партії та телемостах з регіонами України.

У 2009-10 рр. мої композиції ввійшло до промоальбому в підтримку Вашої кандидатури на пост Президента України.

Не дивлячись на те, що я не був членом «Партії Регіонів», своєю творчістю завжди підтримував виключно Партію, яку Ви очолюєте.

Я – син простої української родини і проходячи щодня до школи 10 км., мав на меті здобути певну освіту та розвиватися як особистість.

Наразі, в підготовці до Пісенного конкурсу «Євробачення-2010» йде потужні співпраця з країнами-учасника «Євробачення-2010», проведено Національний відбір конкурсної пісні з трансляцією на Офіційному сайті «Євробачення», на якому по завершенню концерту було одержано 19 000 позитивних коментарів у підтримку моєї кандидатури (посилання додаються).

За результатами Національного відбору, я став першим українським співаком, якому було запропоновано підписання довготривалого контракту зі світовою Рекординговою Компанією «Sony Music».

Вельмишановний, пане Президенте України!

Ще раз прошу Вашої підтримки в наданні мені можливості гідно представити українську націю на міжнародній музичній арені, відстоюючи національну гідність, статус та імідж України. А це для мене головне!

10.03.2010р. В. Лазарович)