Океан Ельзи представив новий альбом
Сьомий за рахунком
10 березня 2010 Океан Ельзи представили новий, сьомий за рахунком, студійний альбом групи під назвою «Dolce Vita».
На підтримку альбому запланований «Dolce Vita тур», який охопить понад 70 міст в Україні, Росії, Білорусі, Західній Європі та Північній Америці.
За словами фронтмена Океан Ельзи Святослава ВАКАРЧУКА, назву альбому дала пісня «Dolce Vita», яка є дуже показовою: «в ній йдеться про справжні й несправжні, штучно вигадані цінності. За суттю, це наша точка зору на те, у чому істинна dolce vita життя, і чим її можна підмінити».
Музикант підкреслює, що, абсолютно не стояло завдання дати конкретне визначення, що ж таке «дольче віта». «Кожен сам вибирає свою власну: хтось шукає це в собі, у своїх стосунках у сім`ї, з друзями, у своєму оточенні, а хтось - у зовнішньому, показовому, шаблонному», - продовжує Святослав, - «коли я писав пісні для нового альбому, мені іноді здавалося, що картинки, які виникають у моїй голові, прийшли з фільмів Федеріко Фелліні. Якщо Ви вже послухали головну пісню - її можна завантажити на нашому офіційному сайті - то, напевно, звернули увагу на те, що в тексті багато складних образів, навіяних його творчістю».
У роботі над платівкою «Dolce Vita» музиканти повністю відмовилися від традиційного, для останніх альбомів, залучення великої кількості різних додаткових музичних інструментів. Фішка нового альбому - запис з одного дубля, що дозволяє передати енергетику й емоції «живого» виступу.
За словами ВАКАРЧУКА, у цьому альбомі група найменше хотіла дивувати або шокувати меломанів радикальними експериментами: «Ми хочемо дати слухачам той Океан Ельзи, який вони люблять - щирий і справжній. Модний звуковий «тюнінг» - це не наш шлях. Ми просто випускаємо ще один диск чесних пісень, які скучили за своїм слухачам і дуже хочуть їм сподобатися».
У новий диск увійшли 13 композицій, автором 10 з них став Святослав ВАКАРЧУК. Музику до двох пісень («Королева», «Компас») написав гітарист групи Петро ЧЕРНЯВСЬКИЙ, ще до однієї - «Ще один день» - басист Денис ДУДКО. Саунд-продюсер нового альбому Євген Ступка, вже працював з групою в 2000-м над альбомом «Янанебібув».
В українському виданні альбому буде один бонус-трек - українська народна пісня «Ой, чий там кінь стоїть» у виконанні Святослава Вакарчука (гітара - Петро Чернявський, аранжувальник і диригент - Мілош Єліч). У запису композиції також взяв участь Національний симфонічний оркестр України.
Першим синглом платівки «Dolce Vita» стала пісня «Я так хочу ...», що з`явилася в ефірах радіостанцій в листопаді 2009 року. І вже в перші тижні ротацій вона зайняла вищі рядки хіт-парадів як в Україні, так і в Росії, Білорусі. Так, 17 грудня 2009 року вперше за історію існування хіт-параду «Чартова Дюжина» від «Наше радіо. Росія » вищу сходинку посіла українська пісня - нею став новий сингл Океан Ельзи «Я так хочу ... ».
7 березня 2010р. в СК «Олімпійський» (Москва) Океан Ельзи отримали Премію в області рок-н-ролу «Чартова Дюжина. Топ-13» у номінації «Музика» знову таки за пісню «Я так хочу ... ».
Масштабний концертний ««Dolce Vita тур» на підтримку нового альбому розпочнеться у березні і триватиме до грудня 2010 року. Концерти в Києві пройдуть у столичному Палаці спорту 2 і 3 червня 2010 року.