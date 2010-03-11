Лозниця знімав кіно в двадцятиградусний мороз

Завершено зимовий знімальний період нового художнього фільму Сергія Лозніци “Щастя моє” (Україна-Німеччина-Нідерланди), який проходив в Україні в січні-лютому 2010 року.

Зимові зйомки фільму «Щастя моє» Сергія Лозніци проходили в Щорсі, Безуглівці і Корюковці Чернігівської області. У зйомках брали участь як професійні актори – Віктор Немець, Володимир Головін, Олексій Вертков, Дмитро Готсдінер, так і більше 200 непрофесійних акторів – жителів довколишніх населених пунктів. Одну з жіночих ролей виконала румунка Марія Варсамі і тепер в акторський склад фільму “Щастя моє” входять представники чотирьох країн.

– Відзнятий матеріал не прикрашує життя, – підкреслює продюсер фільму Олег Кохан (SOTA Cinema Group, Україна) – Люди показані тут не умовно-ідилічні, з перебільшеним народним колоритом, як, наприклад, у Кустуріци, не із заданими контурами "добрий – злою" а такими, які вони є в реальній дійсності, навіть якщо вона лякає”.

Події у фільмі відбуваються як в наші дні, так і в роки Другої світової війни, тому перед Сергієм Лозніцею, художником-постановником Кирилом Шуваловим, а також усією знімальною групою, стояло завдання не просто відобразити дійсність, а і досягти історичної достовірності.

Знімати “зимовий фільм” завжди складно, адже саме сніг і морози є необхідною умовою для розповіді історії і визначали атмосферу цієї частини фільму “Щастя моє”.

Окрім творчих і технічних труднощів, таких як короткий світловий день, масові сцени на природі, групі довелося зіткнутися з багатогодинною роботою в люту студінь. Наприклад, нічні зимові зйомки на залізниці під Щорсом проходили в двадцятиградусний мороз.

Попередній монтаж епізодів фільму був показаний міжнародним дистрибюторам, відбірникам і програмним директорам телеканалів, а також кіноекспертам на кіноринку Берлінського МКФ, що допоможе привернути увагу міжнародного кіноспівтовариства до подальшої долі стрічки.

Інформаційна довідка:

“Щастя моє”

Режисер: Сергій Лозніца

Жанр: драма. Тривалість: 80 хв.

Автор сценарію: Сергій Лозніца

Оператор-постановник: Олег Муту

Продюсер: Олег Кохан, Хайно Декерт

Країна-виробник: Україна, Німеччина, Голландія

Рік випуску: 2010

У ролях: Віктор Немець, Ольга Шувалова, Володимир Головін, Каталін Дордеа.

Водій-далекобійник Георгій, залишивши удома невірну дружину, відправляється в довгу і важку подорож по російській провінції. Його вантажівка поволі рухається до мети, а сам він здійснює занурення в світ страху, жорстокості і зради, що трансформує його особистість...

Фотогалерея знімального періоду тут.