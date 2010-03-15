Вакарчук каже, що його музику використали без дозволу

Лідер гурту "Океан Ельзи" заявив, що не давав офіційного дозволу на використання музики гурту в фільмі "Ми з майбутнього-2".

Соліст української групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що, побачивши остаточну версію фільму, залишився нею незадоволений. У результаті гурт так і не дав офіційного дозволу на використання як саундтреку до фільму музики.

"Ми завжди раді, коли наші пісні використовуються в кіно. І на цей раз були відкриті для співпраці. Але, подивившись фінальну версію фільму, ми не захотіли мати нічого спільного з цією стрічкою. Тому офіційного дозволу на використання нашої музики не давали. Дуже шкода, що так відбувається", – заявив Вакарчук.

Нагадаємо, що цей фільм було заборонено до показу в кінотеатрах України.

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