Бандера і Шухевич стали «Почесними громадянами міста Хуст»

У Закарпатті Степану Бандері та Роману Шухевичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Хуст».

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської обласної організації УНП.

Як йдеться у повідомленні, під час ХІV сесії Хустської міської ради 10 березня депутати, беручи до уваги заслуги Героя України С.Бандери та очолюваної ним Організації українських націоналістів перед Україною, вагомий внесок ОУН в обороні Карпатської України, безпосередню участь у подіях Карпатської України Головного командира УПА, Героя України Романа Шухевича, з нагоди 71-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України, вирішили: «Присвоїти звання «Почесний громадянин м. Хуст» видатним діячам українського національно-визвольного руху, борцям за незалежність України: Героям України Степану Бандері та Роману Шухевичу (посмертно)».

На переконання депутатів Хустської міськради, «рішення Європарламенту стосовно С.Бандери не має жодного історичного й правового підґрунтя та базується на наклепі про так звану «співпрацю» ОУН з нацистською Німеччиною, яким свого часу комуністична пропаганда таврувала український національно-визвольний рух часів Другої світової війни».

На думку депутатів, «не постать С.Бандери розколює українську громаду, а бездоказові інтерпретації та політичні спекуляції навколо неї, що відбуваються на тлі незнання об`єкту, про який йдеться, а ще гірше - на тлі небажання знати правду і її відстоювати”.

«Боротьба українців за незалежність є одним із наріжних каменів нашої національної самоідентифікації. А тому без УПА, без С.Бандери, без Р.Шухевича не було б сучасної Української держави, не було б сучасної української нації», - наголошують депутати Хустської міської ради.