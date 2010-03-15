Монету на честь вбивства Юлія Цезаря представили публіці (фото)

Золота монета, випущена на честь вбивства Юлія Цезаря, стала експонатом виставки в Британському музеї, повідомляє The Guardian. Виставка відкрилася в березневі іди, 15 числа; таким чином музей відзначив 2054-річчя з моменту вбивства давньоримського диктатора.

З одного боку монети зображено голову Брута, ватажка змовників, з іншої – кинджали (Цезареві нанесли 23 колених рани) і пілос (головний убір вільної людини; він означає, що змовники повалили тирана). На тій же стороні стоїть дата – іди березня. У монеті виконаний отвір, щоб один з вбивць міг носити її на шиї, як медаль.

Відомо близько 60 екземплярів таких пам`ятних монет, багато з них зберігається в музеях і приватних колекціях. Проте майже всі вони срібні, а золотих монет тільки дві. Крім того, останнім часом експерти сходяться на тому, що друга монета є оригіналом, що робить експонат з Британського музею ще ціннішим.

"Медаль" уже виставлялася в 1932 році, проте тоді в Британського музею не вистачило грошей, щоб її викупити. З тих пір монета змінила безліч власників, один з яких і позичив її для нової виставки.

Цезар був убитий в 44 році до нашої ери в приміщенні, де засідав римський сенат; сенатори-змовники були незадоволені тим, що за час громадянської війни воєначальник перетворився на одноосібного повелителя Риму.

Lenta.ru