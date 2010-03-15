У Києві пройде Міжнародний джазовий фестиваль ”Єдність”

У Київському національному академічному театрі оперети 19-20 березня відбудеться ІХ Міжнародний джазовий фестиваль "Єдність". Хедлайнери – квартет литовського бас-гитариста Леоніда Шинкаренка і квартет російського саксофона Олега Кирєєва.

Як повідомляє продюсерський центр "Jazz in Kiev", у програмі першого дня фестивалю – виступи "Little Band Academy" під керівництвом Віктора Басюка (Україна), Соляника, Тагана, Кеме Марілена (Україна, Монголія, Камерун), "Ревенко – бенд" (Україна), Куміко Андо (Японія) і квартету Шинкаренка (Литва).

У другий день на сцену вийдуть "Cherkasy Jazz Quintet" (Україна), тріо Олександра Саратського (Україна), тріо Богдана Гуменюка (Україна, Ізраїль), тріо Томаша Мухи (Польща, Фінляндія), квартет Олега Кирєєва (Росія).

Початок концертів о 18:00. Вартість квитків – від 60 до 200 гривень.

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