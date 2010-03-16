Книжка і кухня: письменники біля плити

17 березня о 13-00 на Бесарабській площі, 7-А (у приміщенні студії кухонь Мerx) організатори V Весняного книжкового ярмарку представлять пресі розважальну програму „Книжка і кухня”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі письменників братів Капранових.

Українські письменники приготують для журналістів свої улюблені страви і почастують ними всіх присутніх. Напої та додаткове частування забезпечує виставкова компанія “Медвін”.

У заході братимуть участь: Маріанна Маліна, Наталка та Олександр Шевченки, Максим Кідрук, Сергій Пантюк, Олесь Ільченко та інші. Вестимуть захід брати Капранови.

8-11 квітня у Києві пройде V Весняний київський книжковий ярмарок з великою розважальною програмою для гурманів, кіноманів, меломанів та театралів. Всі 4 дні ярмарку працюватиме “Книжка і кухня”, де триватимуть презентації кулінарних книжок, майстер-класи з приготування різноманітних страв і безкоштовні дегустації від письменників-кулінарів.

На виставці з 8 по 11 квітня всі охочі зможуть абсолютно безкоштовно відвідати заходи в рамках програм „Книжка й театр”, „Книжка й кіно”, „Книжка й музика”, „Книжка й кухня” і навіть... „Книжка і мода”. І, звісно, тільки на ярмарку – найбільший вибір книжкових новинок за цінами видавництв.

Оскільки до виставки ще місяць, і обладнання не змонтовано, партнер ярмарку люб’язно погодився надати письменникам один зі своїх салонів із діючою кухнею – і у такий спосіб продемонструвати, що чекає на відвідувачів під час квітневого ярмарку у рамках програми „Книжка й кухня”.

Після закінчення заходу на всіх учасників чекає частування.