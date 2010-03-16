Спадкоємці Майкла Джексона продали його музику за рекордну ціну

Спадкоємці Майкла Джексона нарешті визначилися з долею його музичного каталогу. Вони підписали з Sony контракт, який, можливо, став найбільшою операцією в історії звукозапису.

Контракт, в який закладено дуже високу суму роялті, принесе спадкоємцям Джексона до 250 мільйонів доларів. Точна сума і деталі операції поки офіційно не розголошуються, але якщо цифра 250 мільйонів доларів підтвердиться, це буде новим рекордом. До цих пір найдорожчий контракт був укладений між JAY-Z і Live Nation в 2008 році – сума операції оцінювалася в 150 мільйонів доларів.

До 2017 року Sony зможе випустити близько 10 дисків Джексона, причому як мінімум один з них включатиме невиданий матеріал. Цей диск може вийти вже в листопаді 2010 року. Ще один диск буде саундтрек до фільму "Майкл Джексон. От і все" про останні репетиції Джексона.

Крім того, Sony займатиметься ліцензуванням музики Джексона для кіно, ТБ, театру, комп`ютерних ігор, а також займеться продажем усіх товарів, пов`язаних з "королем поп-музики".

Після смерті Джексона 25 червня 2009 року по всьому світу було продано більше 31 млн. його альбомів, причому дві третини – за межами США. Повідомлялося, що музикант залишив "гігабайти" невиданої музики, але з них поки була опублікована лише одна умовно нова пісня.

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