Ступка подякував Януковичу і запросив його в театр

Президент Віктор Янукович підписав зміни в закон "Про кінематографію" щодо підтримки виробництва національних фільмів.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Вона відзначає, що закон "має полегшити життя вітчизняного кіно".

Прес-служба також додала, що "рішення глави держави було з вдячністю сприйнято усією творчою елітою".

"Народний артист України Богдан Ступка прийшов на зустріч до президента України, щоб подякувати за це рішення", - відзначається в повідомленні.

Ступка запросив Януковича на святкування 90-річчя театру імені Франка, яке відзначатиметься 27 березня.

"І актори-"франківці", і весь колектив, і я в тому числі, і дирекція запрошуємо Вас на наше свято. Будемо дуже раді бачити президента", – зазначив Ступка.

Українська правда