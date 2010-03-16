Ступка подякував Януковичу і запросив його в театр
16:17, 16 березня 2010Культура
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Президент уніс зміни в кіно
|Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба президента.
Вона відзначає, що закон "має полегшити життя вітчизняного кіно".
Прес-служба також додала, що "рішення глави держави було з вдячністю сприйнято усією творчою елітою".
"Народний артист України Богдан Ступка прийшов на зустріч до президента України, щоб подякувати за це рішення", - відзначається в повідомленні.
Ступка запросив Януковича на святкування 90-річчя театру імені Франка, яке відзначатиметься 27 березня.
"І актори-"франківці", і весь колектив, і я в тому числі, і дирекція запрошуємо Вас на наше свято. Будемо дуже раді бачити президента", – зазначив Ступка.
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