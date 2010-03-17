Західняк здав міліції багнети і шаблі кінця XIX ст.

Житель Коломийського району Івано-Франківської області в рамках місячника добровільної здачі зброї здав на реєстрацію багнети і шаблі кінця XIX століття.

Як повідомили УНІАН у дозвільній службі Коломийського міського відділу внутрішніх справ, у Коломийську дозвільну службу чоловік здав на реєстрацію 20 багнетів і шабель кінця XIX століття.

Правоохоронці нагадують, що громадяни, які добровільно звертаються у міліцію, звільняються від кримінальної відповідальності і мають можливість, після оформлення відповідних документів, зареєструвати цю зброю в особисту власність.

Унікальна колекція зброї XIX століття буде повернута власнику. Вартість однієї одиниці колекції, за попередніми оцінками, становить від 1 тисячі доларів.

Міліція не розголошує ім’я власника колекції.

Всеукраїнський місячник добровільної здачі зброї триває з 1 до 31 березня 2010 року.