У Парижі обрали найкращий європейський незалежний фільм

У театрі "Тріумф" у Парижі відбулася церемонія вручення призів Європейського фестивалю Незалежного кіно ÉCU-2010.

У головній категорії, "найкращий фільм", переміг 26-річний британець Йонатан Леві зі своїм повнометражним дебютом "Дитя". Фільм розповідає про подорож по Європі 94-річної жінки та її сина.

Серед переможців також опинилися французи Міхал Брезіс і Одед Бінун зі стрічкою "Втрачений рай" (Lost Paradise; краща режисура), іспанець Вентура Дуралл з "Двома життями Андре Рабадана" (Las 2 Vidas de Andrés Rabadán; найкраща європейська драма), і Джавед Тайман зы стрычкою "Залежність в Афганістані" (Addicted in Afghanistan; кращий документальний фільм).

Фестиваль ÉCU був заснований п`ять років тому. Його називають європейським аналогом престижного американського фестивалю незалежного кіно Sundance.

Цього року на конкурс було подано 72 фільми з 28 країн. Загалом на ÉCU-2010 вручили 23 призи.

Gazeta.ua