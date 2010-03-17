У Києві проходить виставка сакрального мистецтва

З 12 по 25 березня в галереї «Хлібна» (Національний заповідник «Софія Київська») відкрита виставка сакрального мистецтва, на якій представлено понад 200 художніх творів на духовну тематику.

З 26 березня виставка переїде в «Музей книги й книгодрукування». Головні завдання проекту – розвиток традицій духовності і меценатства, збір добродійних внесків на будівництво Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового.

Твори, що вибрані для аукціону і пройшли професійну експертну оцінку, однозначно представляють художню цінність. Частину коштів, одержаних від продажу творів, художники залишають для будівництва Свято-Воскресенського кафедрального собору, таким чином, художники також виступають у ролі благодійників.

Щоб привернути увагу еліти країни до будівництва головного собору Церкви і духовно-просвітницького комплексу, Міжнародний Арт-центр «Меценат» підписав з Українською Православною Церквою Меморандум про надання допомоги в реалізації проекту «Духовність у сучасному мистецтві».

Вхід вільний.

sobor.in.ua