У столиці пройде доброчинний Пасхальний ярмарок

З 31 березня по 2 квітня в Українському будинку відбудеться ІІ Всеукраїнський доброчинний Пасхальний ярмарок. Прикрасою заходу стане виставка української писанки і художніх творів на пасхальну тематику.

Напередодні великого християнського свята представники різних областей України продемонструють підготовку до Великодня в кращих народних традиціях. Свої товари представлять виробники сувенірної продукції, а майстри народних промислів продемонструють мистецтво розпису писанок, створення гончарних виробів, різьблення по дереву, вишивки.

Також на Пасхальному ярмарку буде представлена продукція підприємств харчової, переробної промисловості, споживчої кооперації. Традиційно відбудеться доброчинний збір продуктів харчування і грошей для дітей-сиріт, які живуть у школах-інтернатах України.

Крім того, між представниками областей буде проведено конкурс на "Кращу пасхальну корзину".

Нагадаємо, цього року свято Світлого Христового Воскресіння припадає на 4 квітня.

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