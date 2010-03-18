Лазарович спростовує слова про Януковича і не боїться Нацвідбору

Співак Василь Лазарович спростував слова про Януковича і візьме участь у новому Національному відборі учасника на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2010".

Про це артист заявив у середу ввечері на прес-конференції в Національній телерадіокомпанії України.

"Я хочу вам сказати: мені так уже набридли ці скандали... Я просто два місяці живу, як у якійсь казці... Взагалі, я хочу, щоб це все закінчилось, не має значення яким рішенням. У мене творчість тільки починається. Я більш ніж переконаний, що мені треба їхати в Європу, ставати європейським співаком. І якщо я буду дальше продовжувати ці скандали, це нікому не на руку . Тому, хоче народ проведення Національного відбору, я готовий", - оголосив Лазарович.

Тож, попри попередні заяви про те, що Вася у другому Нацвідборі участі не братиме, Лазаровича таки доведеться послухати.

"А на сьогоднішній день я прийняв рішення: раз, скажем так, нове керівництво захотіло провести відбір, я цього відбору не боюся, за мене вболівають мільйони людей, за мене переживають ціла Україна і за межами України..," - впевнений бритоголовий артист.

Він також наголосив на масштабності підготовчих робіт до "Євробачення", які вже провела його команда:

"На сьогоднішній день проведено два місяці колосальної роботи. Я отримав контракт з "Sony Music"... Пісню "I Love You" ми переробили в Дітера Болєна на студії в Німеччині... Вони беруть цю пісню в розкрутку по Європі. На сьогоднішній день ми маємо колосальний рейтинг, результат по країнах, які приймають участь в "Євробаченні".

"...Тому я вирішив прийняти позицію вийти заспівати для людей, прийняти позицію вийти на конкурс, щоб ніхто не міг сказати, що Василь Лазарович налякався. Я професійний співак, тому я готовий вийти до глядачів і подарувати їм свій голос і свою любов", - підкреслив Вася.

Також Лазарович звернувся до ЗМІ, небайдужих до його долі.

"...Я хочу подякувати всім мас-медіа, які мене підтримували до сьогоднішнього дня. Хочу виразити свої слова, скажем так, не образи, а некоректності відносин тих мас-медіа, які давали останні дні за мене інформацію, що я говорив по відношенню до Віктора Федоровича, що він мені не указ", - почав був Лазарович.

"Мені це образливо, я цих коментарів не давав, я хочу це зараз спростувати. Тому судитися з ніякими редакціями не буду, тому що я пересудитися з усіма не зможу", - додав виконавець.

Як писала "Gazeta.ua", у телефонній розмові Лазарович повідомив журналісту, що поїде на "Євробачення" "за будь-яку ціну". У тому ж таки коментарі Лазарович, як писало видання, назвав дії президента Януковича у контексті зміни керівництва НТКУ незаконними.

Також нагадаємо, що ім`я представника України на "Євробаченні-2010" стане відомим вже цієї суботи ближче до півночі.

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