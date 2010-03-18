Робота Пікассо може побити новий рекорд у Європі

Портрет Анхеля Фернандеса де Сото роботи пензля Пабло Пікассо виставлено на аукціон Christie`s у Лондоні з попередньою оцінкою в 45-60 мільйонів доларів. Це найбільший естімейт за всю історію торгів у Європі. Аукціон відбудеться 23 червня.

Портрет де Сото в кругах мистецтвознавців відоміший як "Любитель абсенту". Його Пабло Пікассо написав у 1903 році, коли тільки формувався як художник і ретельно працював над кожною картиною. Про цінність роботи в інтерв`ю Business FM розповіла мистецтвознавець Ірина Осипова: "Ця робота відноситься до блакитного періоду Пікассо. Це найбільш ранній період його творчості і найбільш цінний. І в художньому відношенні і в матеріальному. Робіт блакитного періоду на ринку буває дуже мало. І за останні 20 років за статистикою, на ринку було, можливо, 15 таких робіт". Продає картину знаменитий композитор Ендрю Ллойд Уеббер.

Виручені кошти підуть до його доброчинного фонду, який займається розвитком мистецтва у Великобританії. Сам композитор купив портрет у 1995 році за 29 мільйонів доларів. Мета була – перепродати дорожче. Ірина Осипова не виключає – "Любитель абсенту" може встановити новий рекорд: "Естімейт картини складає 30-40 мільйонів фунтів, що досить далеко від нинішньої максимальної ціни Пікассо. Максимум зараз складає 104 мільйони 168 тисяч. Але з іншого боку – торги – це завжди гра і на них можливо все. І новий рекорд, безумовно, можливий".

У 2006 році картину вже виставляли на продаж, проте зняли з торгів перед їх початком. Тоді з`явилася людина, яка заявила, що картина була вилучена в його сім`ї нацистами і повинна належати їй. Суперечку вдалося залагодити, а інтерес до картини тільки зріс.

Зараз інтерес до робіт Пікассо на піку. Минулого року обіг його творів затьмарив інші імена: 121 мільйон доларів. А його "Хлопчик з трубкою" з 2004 року вважався найдорожчим витвором мистецтва, проданим на аукціоні. Минулого місяця вперед вийшла скульптура Джакометті. На торгах Sotheby`s: її продали трохи дорожче: за 104 мільйони 300 тисяч доларів.

ПРАЙМ-ТАСС