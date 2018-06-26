Український Тиждень моди: повстанські мотиви і НАТОвські зірочки

Відгримів черговий Український тиждень моди, і найбільш злісні критики відразу об’єдналися в єдиному висновку – мовляв, «дивитися не було чого». Навряд чи все насправді так уже погано в нашій моді, але факт залишається фактом – 26-тий тиждень моди не вразив. Не запам’ятались ні вишукані моделі, ні епатажні шоу (раніше час від часу їх, як уміли, та все ж влаштовували наші дизайнери). А зараз навіть найбільші оптимісти відзначають, що з кожним Тижнем моди ходити туди стає менш цікаво – чи то наші модельєри гроші заощаджують, чи то ідеї свої вже вичерпали…

Схоже, навіть найбільші наші тусовщики це вже зрозуміли, тож у перших рядах на показах упізнаваних облич стає все менше (навіть попри те, що на модні покази наші «віпи» часто ходять не стільки придивитися собі одяг, скільки зайвий раз засвітитися).

Відкрила Тиждень моди, за давньою традицією, Лілія Пустовіт, яку багато хто називає чи не єдиним справді вартим уваги модельєром в Україні. У притаманному їй стриманому стилі Пустовіт представила сіро-чорну колекцію вбрання і… не представила нічого нового – все ті ж строгі силуети, брючні костюми і просторі сукні, підперезані ремінцями. Вирізнилась хіба що клаптиками хутра на одязі та зачісками (моделям заплели коси навколо шиї, що трохи нагадувало своєрідні комірці).

«Найбільш український дизайнер» Оксана Караванська ще до свого показу відразу відкинула будь-які розмови з приводу тематики нової колекції, яку присвятила УПА. «Зараз у моді стиль мілітарі, а для українок це найбільш романтична тема, – пояснила Караванська. – Мій дід був повстанцем, а бабуся їздила за десятки кілометрів до нього на велосипеді – хіба ж це не романтика?!». Модельєр запропонувала жінкам піджаки та пальта у вигляді чоловічих шинелей, а от у сукнях лишила всього по одному рукаву. У такій «романтичній» колекції знайшлося місце й еротиці – одна з моделей дефілювала в прозорій мереживній спідниці, а інша прикривала рукою напівоголені груди.

Найбільшого шоу чекали від відомого майстра епатажу Олексія Залевського, але і йому, вочевидь, уже бракне ідей, щоб весь час дивувати. Цього разу Залевського вистачило хіба що на величезні срібні кулі та куби на головах у моделей, що насправді відволікало глядачів від основного – нової колекції. Усі тільки й стежили, чи не зачепить своєю «головою» чергова модель розвішані зі стелі декорації…

Ще одне «шоу» намагався влаштувати Андре Тан. Його моделі прямо на подіумі відповідали на імпровізовані телефонні дзвінки, а потім урочисто вручали мобілки гостям із першого ряду. Хоча вибирали тільки впізнаваних – художницю Євгенію Гапчинську, спортсменку Лілію Подкопаєву та модель Сніжану Онопко (мабуть, незнайомим гостям вручати телефони побоялись – раптом ще не віддадуть). Як виявилось пізніше, «мобільна» фірма просто було спонсором дизайнера, який привселюдно заявив, що «надихався саме цим телефоном». Можливо, якби Андре надихався чимсь іншим, і колекція вийшла б цікавішою…

Грузинський дизайнер Автанділ Цквітінідзе, схоже, зовсім уже «прописався» на Українському тижні моді. Цього разу він представив колекцію ніжних вечірніх суконь – переважно чорного кольору, який грузин полюбляє найбільше. А от показ від Олени Даць перетворився на справжнє політичне дійство – її «Євроатлантична колекція» була присвячена саме євроінтеграції України, тож моделі дефілювали з причепленими на обличчя чотирикутними зірками – символом НАТО. Помилуватися цим дійством прийшов навіть екс-Президент Леонід Кравчук! Було доволі цікаво послухати, як чоловік такого поважного віку намагається розмірковувати про сучасну українську фешн-індустрію і запевняє, що за модою стежить, навіть дивиться вдома модні телеканали!

Загалом же, головний висновок, який можна зробити, відслідкувавши тенденції від наших модних творців, не зовсім втішний – надто вже все це сіро і похмуро. У кольоровій гамі – переважно чорні та сірі кольори, жінок вбирають у чоловічі піджаки, безформні сукні, приховуючи їхні фігури, а якщо і відкривають, то так, щоб було видно зразу все... Та й нічого нового у світі моди цього разу нашими «модниками» сказано не було. От і їхні потенційні клієнти все частіше надають перевагу шоппінгу за кордоном – там, мовляв, і вибір цікавіший, і якість краща, та й ціни адекватніші… Цікаво, скільки ще Тижнів моди має відбутися, щоб наша сучасна мода нарешті почала виправдовувати свою гучну назву?

Яна Іллінська

Фото УНІАН