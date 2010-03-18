Томенко направив чергове звернення до Генпрокуратури щодо «Сяйва»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив чергове звернення до Генеральної прокуратури стосовно ситуації, яка склалася навколо ТОВ «Книгарня «Сяйво» з проханням надати інформацію щодо стану врегулювання конфлікту та законності дій кожного з його учасників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він зазначив, що, як відомо, на сьогодні вхід до книгарні «Сяйво» заблоковано вантажівками. У свою чергу Головне управління МВС у місті Києві повідомило, що під час службової перевірки встановлено, що дійсно на тротуарі біля будівлі книгарні «Сяйво» по вулиці Великій Васильківській, у порушення вимог Правил дорожнього руху України, розміщено два вантажні автомобілі КРАЗ. Вищевказані транспортні засоби належать дочірньому підприємству «Управління спеціальних машин №2» відкритого акціонерного товариства «Будмеханізація», яке уклало договір оренди з народним депутатом України від Партії регіонів Олександром СУПРУНЕНКОМ щодо їх передачі в тимчасове платне користування строком на один місяць.

М.ТОМЕНКО переконаний, що поява даних автомобілів біля книгарні наводить на думку про активну зацікавленість конкретного народного депутата в даному приміщенні. Зважаючи на це, та, враховуючи, що йдеться про народного депутата від Партії регіонів, М.ТОМЕНКО також звернувся до Президента України з проханням розібратися у ситуації.

Півтора місяці тому, коли відбулася спроба силового захоплення книгарні, заступник голови ВР звернувся до парламенту з проханням взяти під контроль дану ситуацію та попросив представників Партії регіонів долучитися до справи, висловивши переконання, що доля книгарні «Сяйво» буде першим показником того, чи варто за результатом президентських виборчих перегонів очікувати згортання осередків українськості у столиці. «Зрозуміло, що очікувати реакції від команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не доводиться, але цікаво, чи керівництво Партії регіонів готове захистити колектив книгарні «Сяйво», адже це стане показником того, якою буде їхня гуманітарна політика в Україні», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Зважаючи на широкий резонанс ситуації з захопленням книгарні «Сяйво» у суспільстві та її невизначеність на сьогодні, заступник голови ВР попросив генерального прокурора розглянути матеріали перевірок, проведених ГУ МВС України у м. Києві, та надати інформацію щодо поточного стану врегулювання конфлікту. «Такі мої звернення до Генеральної прокуратури та Президента повинні розставити крапки над «і» у справі книгарні «Сяйво» та з’ясувати: організатори цього дійства команда Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО чи народні депутати Партії регіонів», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2009 року, в столичній прокуратурі повідомили про опротестовування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким завершена незаконна процедура приватизації приміщення ТОВ «Книжковий магазин «Сяйво». Протест був винесений за результатами перевірки законності приватизації вказаного нежилого приміщення, яка була проведена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

9 лютого 2010 року на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив, що напередодні увечері 50 чоловік захопили приміщення книжкового магазина "Сяйво".

19 лютого народний депутат Кирило КУЛИКОВ заявив про чергову спробу захоплення книжкового магазина "Сяйво".

22 лютого на прес-конференції в УНІАН Ростислав КОРНІЄНКО, представники якого з 19 лютого знаходяться в приміщенні магазину, заявив, що є його законним директором.

25 лютого Шевченківська райрада скасувала пункт 35 доповнення 2 свого рішення від 30 серпня 2007 року щодо приватизації нежилого приміщення за адресою: вул. Велика Васильківська, 6, де розташований книжковий магазин „Сяйво”.

Господарський суд Києва 22 березня має розглянути справу про законність проведення аукціону з продажу приміщення столичного книжкового магазина “Сяйво”.