Складено каталог цінностей, викрадених з музеїв за 10 років

Сьогодні у Києві в музеї «Духовні скарби України» презентували «Каталог культурних цінностей, викрадених з державних музеїв, заповідників, установ і приватних колекцій (1999-2009 рр.)».

Як передає кореспондент УНІАН, над створенням каталогу працювали фахівці Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей Міністерства культури й туризму та Гільдії антикварів України.

Це перший за останні десять років реєстр втрачених Україною культурних цінностей, до якого увійшли матеріали, надані Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, управліннями культури обласних Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій. Фінансову підтримку забезпечила Гільдія антикварів України.

Видання ілюстроване, складається з 9-ти розділів за видами викрадених культурних цінностей і містить більш як тисячу позицій.

Під час презентації перший заступник міністра культури і туризму Владислав КОРНІЄНКО нагадав, що це друге видання каталогу культурних цінностей. Перший каталог викрадених культурних цінностей видали Національна комісія з питань повернення культурних цінностей і Державна митна служба. В.КОРНІЄНКО зауважив, що в першому каталозі були роботи, які зникли у період з 1984 по 1998 роки. За його словами, до першого видання увійшли роботи з 23-х музеїв, а на сьогодні твори мистецтв вже викрадено з 55 музеїв. Зникнення такої кількості цінностей заступник міністра культури вважає найганебнішим явищем у суспільстві.

В.КОРНІЄНКО зазначив, що, серед іншого, цей каталог видано з метою привернути увагу громадськості, урядових структур до посилення роботи із забезпечення збереження культурних цінностей.

У свою чергу, директор музею «Духовні скарби України» Ігор ПОНОМАРЧУК зауважив, що каталог також видано з метою запобігти крадіжкам з музеїв у майбутньому.

«Тому що завдяки йому про вкрадене знатиме дуже широке коло осіб не тільки в Україні, а й за кордоном. І такий бізнес стане збитковим, бо ці цінності буде майже неможливо продати», – зауважив він.

Водночас І.ПОНОМАРЧУК повідомив, що до каталогу не включено дуже коштовні речі. За його словами, найдорожча, мабуть, коштує 10 тис. доларів, проте їх значимість, зауважив директор музею, не применшується.

Він також припустив, що з музеїв викрадено набагато більше цінностей, ніж відомо взагалі. «На сьогоднішній день можна лише здогадуватися, що там робиться», – зазначив він.

І.ПОНОМАРЧУК радить адміністраціям музеїв вести електронний реєстр цінностей чи створити невеликі групи фахівців, які б оглянули всі музеї і перевірили експозиції. На його думку, такі заходи можуть зменшити кількість крадіжок.

Він також вважає, що в українських музеях зберігається дуже багато підробок.