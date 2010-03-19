Адвокати Поланського вимагають розслідування порушень у 1977 році

Адвокати режисера Романа Поланського, обвинуваченого американським правосуддям в інтимній близькості з неповнолітньою 33 роки тому, подали в четвер до суду Лос-Анджелеса апеляцію з вимогою провести розслідування неправомірних дій судді та представників звинувачення, що займалися цією справою в ті роки.

Адвокати Поланського посилаються на нові свідчення, які проливають світло на порушення і судові помилки, що мали місце в 1977 році. За їхніми даними, існують свідчення представника звинувачення під час судового процесу тих років, який заявив при закритих дверях, що він намагався відчужити суддю за неправомірні дії, проте йому було дана зверху вказівка не робити цього.

Захист Поланського також звинуватив нинішніх співробітників американської прокуратури в наданні владі Швейцарії свідомо помилкової інформації з метою його екстрадиції до США. Американська сторона була в курсі того, що звинувачення, пред`явленого режисерові, недостатньо, згідно зі швейцарським законам, для екстрадиції Поланського.

У апеляції адвокатів режисера йдеться також, що сторона звинувачення була обізнана про те, що в 1977 році нині покійний суддя мав намір засудити Поланського максимум до 90 днів позбавлення волі, після того, як режисер визнав себе винним в інтимній близькості з 13-річною дівчиною, тоді як влада Швейцарії може екстрадувати тільки в тому випадку, якщо його засудять як мінімум до шести місяців тюремного ув`язнення.

За попередніми прогнозами, режисерові загрожує дворічний термін тюремного ув`язнення, який, як заявляє захист, Поланські вже "відсидів" - спочатку в швейцарській в`язниці, звідки він був випущений під заставу в 4,5 мільйона доларів, а потім під домашнім арештом.

У жовтні минулого року Швейцарія отримала офіційний запит від США про екстрадицію Поланського. На думку міністра поліції та юстиції Швейцарії Евелін Відмер-Шлумпф, процес екстрадиції до США режисера Романа Поланського може затягнутися на рік.

Поланські, який має подвійне - польське та французьке - громадянство, звинувачується в інтимному зв`язку з 13-річною американкою Самантою Геймер в 1977 році. У 1978 році він залишив США, щоб уникнути тюремного ув`язнення. Режисер був арештований 26 вересня минулого року, коли прибув на кінофестиваль до Цюріху, де йому повинні були вручати нагороду за внесок в розвиток світового кінематографа.

Адвокати режисера з літа 2008 року добиваються закриття справи Поланського, наводячи в якості доводу той факт, що в 1970-х роках під час судового процесу були допущені помилки.

У грудні минулого року американський суд відмовився припинити переслідування режисера. У тому ж місяці апеляційний суд повинен був ухвалити рішення, чи можна проводити слухання у відсутність самого Поланського, проте засідання завершилося безрезультатно.

У січні 2010 року суд США все ж таки відмовився ухвалювати вирок Поланському за його відсутності і ухвалив, щоб режисер був присутній в суді під час винесення йому вироку.

Gazeta.ua