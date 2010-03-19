Ліні Костенко cьогодні виповнюється 80 років

Сьогодні, 19 березня, виповнюється 80 років поетесі Ліні Костенко. Вітатимуть її і в Львові: о 15.00 на пл. Ринок (біля Діани) читатимуть вірші поетеси. Про це ЗІК повідомили організатори заходу – Львівська міська ВМГО «Фундація регіональних ініціатив».

Молоді люди декламуватимуть вірші поетеси та роздаватимуть роздруківки з віршами, аби кожен охочий міг згадати і подумки привітати її, а також розбавити робочий день краплинкою натхнення.

Прем’єр-міністр Микола Азаров привітав видатну українську поетесу, письменницю Ліну Костенко зі славним 80-річним ювілеєм.

«Ця дата – ще одна нагода засвідчити Вам свою повагу і вдячність за зроблений Вами вагомий внесок у духовну скарбницю України», – відзначив Микола Азаров.

У своєму вітанні глава уряду наголошує: «Ваш письменницький талант, здатність відчувати народні сподівання і прагнення принесли Вам любов і визнання мільйонів людей не тільки в Україні, а й в усьому світі».

Микола Азаров побажав Ліні Костенко нових творчих задумів, наснаги і сил, щоб її талант і досвід ще довго слугували нашому народові.