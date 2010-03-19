Електронний архів СБУ передали Могилянці та університету Франка

Києво-Могилянська академія та Львівський національний університет імені Івана Франка отримали базу даних відкритого електронного архіву СБУ. А вже сьогодні новим керівництвом спецслужби припинене поповнення баз даних Відкритого електронного архіву СБУ, яке відбувалося щоденно від 2 жовтня 2008 року.

Про це ЗІК повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

У повідомленні зазначається, що 18 березня в бібліотеці Києво-Могилянської академії відбулася презентація відкритого електронного архіву СБУ, яку відкрив президент НаУКМА Сергій Квіт. Екс-директор архіву СБУ Володимир В’ятрович, з приходом якого на посаду розпочалося масштабне розсекречення таємних архівів КДБ, ознайомив студентів та науковців університету з системою електронного архіву.

В’ятрович зазначив, що відкритий електронний архів на сьогодні містить понад 17 тисяч електронних копій архівних документів. Ще вдвічі більше копій були готові до внесення в базу даних, але зараз цей процес зупинили.

«На національному архіві США написано: «Тут міститься демократія». Це означає, що рівень доступу до архівів є одним із показників рівня розвитку демократії», – наголосив В’ятрович.

Своєю чергою директор наукової бібліотеки НаУКМА Тетяна Ярошенко запевнила: «Рукописи не горять, а тим паче електронні документи, які тепер на серверах університету. Ми дамо доступ до них зовнішньому світу, і ніхто не зможе закрити чи знищити цю інформацію».

***2 жовтня 2008 року при галузевому державному архіві Служби безпеки України розпочав роботу відкритий електронний архів (інформаційно-довідковий зал), першочергове завдання якого – спрощення доступу та використання документів із Архіву СБУ. Протягом півроку його мережа була розкинута на всі обласні центри. До останніх днів е-архів поповнювався щоденно працівниками архіву СБУ та волонтерами з громадських організацій і університетів.

11 березня новопризначений голова СБУ В. Хорошковський заявив, що служба призупиняє роботу з розсекречення та оприлюднення архівів. Того ж дня Янукович підписав указ про звільнення директора архіву СБУ В. В’ятровича.