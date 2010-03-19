Кузьма відкриває свій музичний магазин

Від тепер кожен прихильник творчості Кузьми і групи «Скрябін» зможе купувати їх музику «дома, лежачи на дивані догори пупцем». Так каже сам Кузьма. Треба тільки мати під рукою інтернет і зайти на сайт «aukro.ua». Це найвідоміший аукціон онлайн. Але тогруватися навряд чи хто захоче, бо свої сингли Кузьма буде продавати всього по… 8 гривень!

Така ідея прийшла в його світлу голову, коли на цьому сайті Кузьмі вдалося взнайти раритетні диски, за якими він довго полював, навіть за кордоном не міг знайти! А тут випадково на aukro.ua побачив, замовив і вже через пару годин був щасливим власником ексклюзивної музики.

«Це такий собі «подарунок» нашим фанам!», – каже Кузьма. «Не треба навіть напрягатися, все максимально просто – зайшов на сайт, на головній сторінці знайшов магазин Кузьми Скрябіна, клікнув, а кур’єр уже дзвонить у двері.