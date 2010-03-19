Для столичного квіткового годинника використають 50 тис. рослин

У Києві цього року для створення квіткового годинника буде використано 50 тис. рослин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними прес-служби, конкурс на дизайн квіткового годинника, який буде створено на схилі по вулиці Інститутській біля Майдану Незалежності і відкрито в День Києва, виграв проект «Київзеленбуду».

Проект приурочено до 65-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. За два тижні до Дня перемоги розпочнеться висадка рослин на тло квіткового годинника, щоб якраз до цього свята годинник порадував жителів міста і гостей столиці, зазначили в КМДА. Вже розпочалася підготовка до цьогорічного оформлення квітами унікального квіткового годинника. Їх дбайливо засіяли і вирощують в теплицях майже усіх районів Києва.

Як повідомив генеральний директор комунального об’єднання «Київзеленбуд» Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ, годинник матиме «весняний», «літній» і «осінній» дизайни. Навесні та влітку серед рослин переважатиме каланхое, верес, бегонія, колеус (по 2-3 відтінки кожного виду) - 25 тис. квітів на фонове панно і 25 тис. - на сам годинник, а наприкінці липня їм на зміну прийдуть довгоквітучі хризантеми більш ніж 20 відтінків.

Цього року над циферблатом спорудять місток для бажаючих сфотографуватися на фоні унікального пристрою, а охоронятимуть його за допомогою веб-камери. Діаметр цьогорічного годинника буде 16,5 метра, відзначили в КМДА.