Руслана вважає дуже дешевим для політиків утручатися в Євробачення

Співачка Руслана Лижичко вважає ситуацію, яка цього року виникла навколо “Євробачення”, досить скандальною. На її думку, політики не мають вмішуватись у шоу-бізнес.

Про це вона розповіла на зйомках нового комедійного шоу “Бігуді” у столичному розважальному комплексі “Арена”.

“Я не хочу нічого аналізувати з приводу конкурсантів. Кого б не вибрали, я його підтримаю. Але зараз я в це не лізу. Мені не подобається, що до “Євробачення” лізуть політики і висловлюють свою позитивну чи негативну думку, тим самим ні краплі не міняючи назрілу скандальну ситуацію. Це справа музичних продюсерів. Для політиків це дуже дешевий хід – примазатися до гучної події, попіаритися перед камерами. Але жоден з них не дістане зі своєї кишені грошей і не профінансує поїздку кандидата”, – вважає вона.

Співачка зізналася, що якби її думка враховувалася при виборі кандидата, вона б віддала свій голос за молодого виконавця. Називати прізвища співаків, які їй імпонують серед цьогорічних конкурсантів, Руслана відмовилась.

Gazeta.ua