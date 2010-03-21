Україна обрала представника на Євробачення

На Євробаченні-2010 Україну представлятиме співачка Alyosha (Олена Кучер), повідомляє «5 канал».Відбірковий гала-концерт відбувся в ефірі кількох телеканалів України.

З 67 учасників українського національного відбору на конкурс Євробачення-2010 журі спочатку обрало двадцятку кращих виконавців.

У число 20 фіналістів увійшли: гурт Заклепки, Ірина Розенфельд, Віталій Козловський, Наталія Валевська, Василь Лазарович, група Dazzle Dreams, El Кравчук, учасник Фабрики зірок-3 Олексій Матіас, група ST`EREO (учасники Фабрики зірок-3 Стас Шурінс та Еріка), Юлія Войс, Макс Барских та інші менш відомі виконавці.

До журі українського національного відбору входять продюсер Ігор Ліхута, віце-президент НТКУ Валід Арфуш, програмний директор каналу MTV-Україна Андрій Уренєв, головний продюсер Нового каналу Оксана Панасевская і генеральний продюсер каналу ОТВ Володимир Орлов.

Як відомо, проведення нового відбіркового конкурсу було оголошено після відкритого звернення діячів шоу-бізнесу до президента, обурених тим, що кандидатура Василя Лазаровича була призначена в закритому режимі без будь-якого конкурсу колишнім керівництвом НТКУ.

Нагадаємо, що Василь Лазарович вже був обраний учасником Євробачення від України, але він знову вступив у боротьбу. Співак заявив, що буде вимагати компенсацію в сумі 100 тис. дол, якщо він не поїде на «Євробачення» від України. «Якщо поїде хтось інший, то одна з моїх умов - покрити мої збитки. Я витратив гроші на відбір пісень і все інше - близько 100 тис. дол.», - заявив співак.

Відзначимо, заступник глави Адміністрації Президента Ганна Герман раніше заявила, що «подковерное» рішення НТКУ про відбір Василя Лазаровича на «Євробачення-2010» буде скасовано.