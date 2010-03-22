Адвокати Поланські попросили відкрити новий процес у його справі

Адвокати, що представляють кінорежисера Романа Поланські, подали нову заяву про апеляцію у зв`язку з процесуальними порушеннями в ході суду над ним у 70-ті роки, повідомляє ВВС.

У апеляції наводяться нові дані про те, що звинувачувальній стороні було відомо, що суддя, що вів цю справу в 1977 році в каліфорнійському суді, допустив процесуальні порушення.

Нова апеляція була подана до Верховного суду Лос-Анджелеса. Вона вимагає призначення спеціального судді для розслідування інформації про допущені процесуальні порушення.

Адвокати режисера стверджують, що колишній заступник окружного прокурора Роджер Гансон дав цього року таємні свідчення у зв`язку з поведінкою судді, що розглядав справу режисера в 1977 році.

Вони звернулися до суду з проханням опублікувати свідчення Гансона. Вони також вимагають проведення нового процесу без присутності Поланські в суді.

Поланські знаходиться під домашнім арештом у своєму будинку в Швейцарії, чекаючи рішення по американському ордеру на його арешт, виданий американським судом у зв`язку з вироком у справі про спокушання 13-річної дівчинки.

Кінорежисер, якому вже 76 років, покинув у 1978 році США, рятуючись від неминучого арешту, і з тих пір туди не повертався.

У січні цього року суддя в Лос-Анджелесі виніс ухвалу про те, що Поланські повинен з`явитися перед судом у США для винесення йому вироку.

Швейцарія заявила, що рішення з питання про екстрадицію режисера не буде ухвалено до тих пір, поки не будуть вичерпані всі можливості з апеляції в американських судах.

Міністерство юстиції Швейцарії заявило, що не має сенсу змінювати запобіжний захід, який застосовується в даний час, тобто домашній арешт, до тих пір, поки в США не буде ухвалено остаточне рішення по всіх апеляціях.

Останній фільм Романа Поланські "Безіменний автор" одержав премію "Срібний ведмідь" за кращу режисуру на Берлінському кінофестивалі в лютому 2010 року.

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