Олег Скрипка готується постати в новій іпостасі

25 березня, 1 та 8 квітня у клубі Sullivan Room Kiev (вул. Прорізна, 8) фронтмен «Воплів Відоплясова» Олег Скрипка презентує поціновувачам елітарного джазу та ліричної пісні новий сольний проект у стилі джаз-кабаре.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Олега Скрипки.

Скільки разів ще не знаю, Прийдеться вірно любить, За кожним разом співати Пісню, що в серці дзвенить (Б. Весоловський) Музична програма складається з пісень корифея української естрадної пісні 30-40-их років Богдана Весоловського. Олег Скрипка й музиканти джаз-бенду провели унікальну дослідницьку роботу з відновлення та реставрації українського джазу початку ХХ-го століття. Результатом цієї плідної і довготривалої праці є майбутній сольний альбом, передвісником якого був сингл «Серце у мене вразливе», презентований на «Шляхетних вечорницях» у жовтні минулого року. А вже в грудні виступ з новою програмою двічі мав аншлаг в Одесі.

Свого часу під цю музику витанцьовувала вся галицька та буковинська молодь, і аж тепер київські паничі та панянки мають змогу й собі насолодитися витонченістю та світлим гумором пісень нашої музичної спадщини. Також до програми у другому відділенні ввійшли вічно молоді світові й українські шлягери («Fever», «Tombe La Neige», «Rien de Rien», «Черемшина» тощо) і найвідоміші хіти ВВ («Весна», «Танці», «День Народження») в унікальних джазових обробках.

«Такі вечори у нас в Україні започаткують вже добру знану у світі традицію джаз-кабаре, де панує атмосфера відкритості, елегантності й шику. Цей культурний оазис зможе вгамувати естетично спраглих душевної пісні, всіх тих, хто має бездоганний смак і почуття стилю. Тож ми готові стрічатися знов і знов!», - запрошує Олег Скрипка.