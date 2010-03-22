Раритетних Лєрмонтова і Пушкіна намагалися вивезти в рушнику

Буковинські митники припинили спробу переміщення через кордон України раритетних видань кінця XIX - початку ХХ століття.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної митниці, рідкісні фоліанти творів Олександра Пушкіна та Михайла Лермонтова виявлено під час проведення митного контролю громадянина України, який слідував у причіпному вагоні «Київ-Софія» швидкісного потягу сполученням «Москва - Софія».

Рідкісні книги знаходилися під особистими речами у господарській валізі та були загорнуті у звичайний рушник. На екземплярах видань проставлено штампи бібліотеки міста Полтава.

Твори датуються 1887-1912 роками видань. Експерти-мистецтвознавці Чернівецької області вже підтвердили цінність вилучених книг та стверджують, що дані екземпляри підлягають зберіганню та відтворенню. Вивезення їх за межі України без дозволу Міністерства культури заборонено.

Співробітниками Чернівецької обласної митниці порушено справу про порушення митних правил за ознаками статті 352 Митного кодексу України: «Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».