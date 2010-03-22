Померла Валентина Толкунова

Співачка Валентина ТОЛКУНОВА померла в Москві на 64-му році життя, повідомило РІА “Новости” джерело в Боткінській лікарні.

Після концерту в Могильові (Білорусь) 16 лютого В.ТОЛКУНОВА була госпіталізована до реанімації місцевої лікарні.

Тоді її син Микола ПАПОРОВ повідомив, що нічого серйозного і страшного з його матір`ю не трапилося - "у неї просто підвищився тиск". Білоруські медики говорили, що причиною нездужання співачки стала перевтома.

Після виписки її перевели на обстеження до Боткінської лікарні.

В.ТОЛКУНОВА народилася 12 липня 1946 року в місті Армавір Краснодарського краю, до столиці її перевезли, коли їй був один рік, і вона все життя вважала себе москвичкою.

Ще в школі В.ТОЛКУНОВА пройшла за конкурсом в ансамбль Центрального будинку дітей залізничників під управлінням Дунаєвського, де 10 років співала в хорі, а в 1964 році поступила на диригентсько-хорове відділення в Московський державний інститут культури. Пізніше, вже в 1971 році, закінчила Музичне училище імені Гнесіних.

У 1966 прийшла в біг-бенд під управлінням Юрія Саульського (ВІО-66), де працювала 5 років солісткою-вокалісткою і співала джазову інструментальну музику.

У 1971 році в телефільмі "День за днем" В.ТОЛКУНОВА озвучила пісні композитора Іллі Катаєва на вірші Михайла Анчарова, які швидко сталі популярні у виконанні юної співачки. З тих пір у В.ТОЛКУНОВОЇ почалася активна робота з композиторами-пісенниками, серед яких Едуард Колмановський, Мікаел Тарівердієв, Павло Аедоніцький, Віктор Успенський, Людмила ЛЯДОВА, Олександра ПАХМУТОВА і багато інших.

Наступного року, 1972, Лев Ошанін запросив її виступити на сцені Колонного залу на ювілейному концерті з піснею Володимира ШАЇНСЬКОГО. Цей виступ відкрив перед В.ТОЛКУНОВОЮ дорогу на радіо і телебачення.

З тих пір артистка виконала десятки всенародно улюблених пісень, серед яких: "Стою на полустаночке", "Серебряные свадьбы", "Поговори со мною, мама", "Носики-курносики", "Где ты раньше был", "Старые слова", "Мой милый, если б не было войны", "Я не могу иначе", "Я деревенская", "Сорок пять", "Мы на лодочке катались" і багато сотень інших, записала близько двох десятків пластинок, 23 рази ставала лауреатом телевізійного конкурсу "Пісня року".

У 1989 році на базі Москонцерту, де В.ТОЛКУНОВА працювала з 1973 року, створено Творче об`єднання "АРТ" - Театр музичної драми і пісні, художнім керівником якого стала співачка.

В.ТОЛКУНОВА удостоєна звань народної і заслуженої артистки РРФСР, заслуженої артистки Калмикії, уряд України вручив їй Міжнародний орден Честі і орден Святителя Миколая, Митрополит Київський ВОЛОДИМИР нагородив її орденом Святої Варвари, також їй були вручені почесні грамоти урядів Казахстану, України, Туркменістану, Кабардино-Балкарії, Калмикії, Естонії.