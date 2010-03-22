У галереї «Соборна» відбудеться виставка «Напередодні Великодня»

У галереї «Соборна» (Київ, Залізничне шосе, 3) з 23 по 28 березня проходитиме виставка-ярмарок «Напередодні Великодня».

Як повідомили УНІАН у прес-офісі Української Православної Церкви, у перший день виставки – 23 березня о 18.00 в рамках ярмарку відбудеться творча зустріч з авторами-виконавцями столичного Клубу православної пісні та творчості. Також у цей день відбудеться презентація студії ДілоБЛАГО.

24 березня у галереї «Соборна» відкриється творча вітальня «Київська Оранта», у рамках якої пройдуть «Голосіївські музичні вечори». Початок заходу о 18.00.

25 березня о 18.00 відбудеться друга зустріч музикантів і літераторів Клубу православної пісні та творчості.

27 березня о 14.00 бажаючі зможуть пройти майстер-клас з писанкарства спільно з Київським міським центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. Також відбудеться концерт для дітей.

У останній день ярмарку, 28 березня о 10.00 відбудеться майстер-клас з писанкарства для дітей та молоді- прихожан храму «Всіх святих».

На ярмарку можна буде придбати: духовно-просвітницьку літературу; ексклюзивні книги та писані ікони; пісну монастирську випічку; трав’яні чайні збори; ювелірні прикраси; ковані вироби, смальту, дерево; вишиванки; одяг, іграшки; полтавський трикотаж; платки, шарфи з натуральних тканин (шовк, хлопок); насіння квітів та овочів, мед та інше.

Ярмарок працюватиме 23 березня з 11.00 до 20.00, 24-27 березня з 10.00 до 20.00, 28 березня з 9.00 до 15.00.

Нагадаємо, цього року свято Світлого Христового Воскресіння припадає на 4 квітня.