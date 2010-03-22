Валентину Толкунову поховають на Троєкурівському кладовищі

Валентину Толкунову, що померла в Москві, буде похована на Троєкурівському кладовищі 24 березня.

Прощання з Толкуновою пройде в Театрі Естради. Час початку прощання поки не оголошено.

Валентина Толкунова померла 22 березня від онкологічного захворювання. Народній артистці РРФСР було 63 роки.

У 1960-х роках співачка була джазовим виконавцем. Пізніше вона стала співати естрадні пісні, які й принесли їй успіх. Серед найвідоміших пісень у виконанні Толкунової - "Носики-курносики", "Стою на полустанку", "Я не можу інакше", "Поговори зі мною, мамо" та інші.

Lenta.ru