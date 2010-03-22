Валентину Толкунову поховають на Троєкурівському кладовищі
15:30, 22 березня 2010Культура
0 0
У 1960-х роках співачка була джазовим виконавцем
Валентину Толкунову, що померла в Москві, буде похована на Троєкурівському кладовищі 24 березня.
Прощання з Толкуновою пройде в Театрі Естради. Час початку прощання поки не оголошено.
Валентина Толкунова померла 22 березня від онкологічного захворювання. Народній артистці РРФСР було 63 роки.
У 1960-х роках співачка була джазовим виконавцем. Пізніше вона стала співати естрадні пісні, які й принесли їй успіх. Серед найвідоміших пісень у виконанні Толкунової - "Носики-курносики", "Стою на полустанку", "Я не можу інакше", "Поговори зі мною, мамо" та інші.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter