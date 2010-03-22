До 200-річчя вперше видано Повне зібрання творів Гоголя

У Київському музеї російського мистецтва (вул. Терещенківська, 9) 25 березня о 18.00 відбудеться презентація першого в історії літератури повного зібрання творів і листів Миколи Гоголя у 17 томах.

Як повідомили УНІАН у благодійному фонді «Богуслав», 17-ти томник видано на честь 200-річчя від дня народження великого письменника, спільно з видавництвом Московської Патріархії.

«Видання є спільним російсько-українським проектом і покликано служити як християнській просвіті людей, так і єднанню слов`янських народів», - зазначили в благодійному фонді.

За словами організаторів заходу, під час презентації предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Володимир вручить унікальне зібрання творів власникам іменних сертифікатів.

Водночас у презентації візьмуть участь представники Посольства Російської Федерації в Україні, духовенство, державні та громадські діячі, народні депутати, відомі вчені, українські та російські літературознавці.

Присутні зможуть ознайомитися з унікальними експонатами приватних колекцій, присвячених Миколі Гоголю.

Крім того, на честь події буде представлено унікальні роботи з колекції «Сорочинський ярмарок» класичного ювелірного дому «Лобортас».

Усі кошти від реалізації ексклюзивного видання видавці обіцяють спрямувати на будівництво Духовно-просвітницького центру, скверу та будинку для людей похилого віку навпроти храмового комплексу Свято-Макаріївської церкви в Шевченківському районі Києва.