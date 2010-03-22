Пішов з життя патріарх української хореографії Олександр Сегаль

Народний артист України Олександр Сегаль помер 21 березня на 91 році життя. Про це УНІАН повідомили у Київському національному академічному театрі оперети, де з 1980 О.Сегаль був головним балетмейстером. Загалом О.Сегаль віддав хореографічному мистецтву півстоліття.

За цей час він створив хореографічне оформлення понад до 40 вистав театру, від класичних оперет до мюзиклів.

«Олександр Наумович чітко вміє передати в танці зміст та красу музики, знайти ті особливі барви, що притаманні саме даному сценічному образу. Танець – це мова Олександра Наумовича, і нею він володіє досконало», – йдеться на сайті Київського національного академічного театру оперети. Під час Великої Вітчизняної Війни О.Сегаль служив в ансамблі пісні й танцю (головний хореограф П.Вірський. – УНІАН).

Зокрема, О.Сегаль відомий тим, що у травні 1945-го танцював лезгинку біля Бранденбурзьких воріт.

О.Сегаль нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеню (1985 р.), медалями «За оборону Сталінграда» (1944 р.), «За визволення Варшави» (1966 р.), «За узяття Берліну» (1966 р.), «XX років Перемоги у ВВВ» (1965 р.), «За оборону Києва» (1971 р.), «За трудову відзнаку» (1951 р.), «Ветеран праці» (1979 р.), також нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Легенда українського хореографічного мистецтва поставив балетні номери до найвідоміших спектаклів оперети – «Весела вдова», «Маріца», «Сільва», «Баядера», «Містер Ікс», «Фіалка Монмартру». Виступав у Польщі, США, Іспанії, Франції, Португалії, Австрії.

Нагадаємо, що у травні минулого року українська хореографія відзначала 90-річний ювілей О.Сегаля.