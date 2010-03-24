У Києві представлять 100 робіт українських художинків ХХ століття

25 березня о 19.00 в галереї «Дукат» відбудеться відкриття передаукціонної виставки «Українська альтернатива. XX».

Про це УНІАН повідомили в галереї "Дукат".

В експозиції будуть представлені 100 робіт українських майстрів XX-го століття: живопис художників початку століття, полотна митців-емігрантів українського походження, твори художників-нонконформістів 60-80-их років і роботи сучасних авторів, чиє творче становлення припадає на останні десятиліття минулого століття.

Серед знакових імен «Української альтернативи. ХХ» – фундатор вітчизняного футуризму – Давид Бурлюк, один із засновників легендарного паризького «Вулика» – Яків Шапіро. Беззаперечний інтерес колекціонерів і глядачів викличе одна з ранніх робіт Пінхуса Кременя. Серед робіт першої половини XX-го століття на безсумнівну увагу заслуговують роботи Василя Хмелюка, Абрама Мінчина, Лазара Воловика, та інших.

Творчість нонконформістів буде представлена роботами Давида Тихолуза та Олександра Ануфрієва.

Сучасне мистецтво гідно репрезентоване роботами Олександра Ройтбурда, Владислава Шерешевського, Матвія Вайсберга, Максима Мамсікова, Влади Ралко, Олександра Животкова, Олексія Аполлонова, Олени Придувалової, Леоніда Берната, Едуарда Бельского, Льва Маркосяна та інших.

Передаукціонна виставка триватиме з 25.03.10 по 9.04.10

Аукціон відбудеться 10 квітня 2010 року.