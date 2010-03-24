У Швеції назвуть лауреата літературної премії Астрід Ліндгрен

Ім`я лауреата міжнародної Літературної премії пам`яті Астрід Ліндгрен (Astrid Lindgren Memorial Award - ALMA), що вручається з 2003 року за внесок у розвиток дитячої і юнацької літератури, буде представлено в містечку Віммербю – на батьківщині відомої шведської дитячої письменниці, повідомляє прес-служба фонду премії.

Володаря нагороди цього року назве голова міжнародного жюрі премії Ларрі Лемперт, йдеться в повідомленні для преси. У списку номінантів на нагороду цього року – 167 дитячих письменників, художників, різних організацій, що працюють з дітьми, з більш, ніж 60 країн світу.

Міжнародна літературна премія пам`яті Астрід Ліндгрен була встановлена шведським урядом у 2002 році після смерті письменниці для того, щоб сприяти розвитку дитячої і юнацької літератури. Премія вручається не тільки письменникам, але й ілюстраторам, а також організаціям, що займаються популяризацією читання серед дітей і підлітків. Управління премією покладено на Раду з культури – одне з відомств міністерства культури Швеції.

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