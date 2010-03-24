Семиноженко: український дубляж не скасують

Український дубляж фільмів не скасовуватиметься, стверджує віце-прем`єр з гуманітарних питань Володимир Семиноженко.

Про це він сказав у середу на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Днем раніше Семиноженко негативно відгукнувсяпро якість українського дубляжу фільмів і, зокрема, про якість української мови в таких фільмах.

За його словами, необхідно ставити питання не про дубляж усієї кінопродукції українською мовою, а про підвищення якості такого дубляжу.

Українська правда