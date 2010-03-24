Мадонна переселяється до Лондона

Американська співачка Мадонна незабаром знову переїде жити в столицю Великобританії.

Після розлучення з британським кінорежисером Гаєм Річчі близько року тому співачка виїхала до Нью-Йорка. Проте тепер вона вирішила повернутися до Британії.

Протягом півроку вона житиме в своєму лондонському будинку в центрі британської столиці.

Найближчими місяцями 51-річна поп-дива пробуватиме себе в новому амплуа кінорежисера. Вона має намір зняти фільм «W.E.» про скандальний роман короля Едуарда Восьмого з розлученою американкою Уолліс Сімпсон, який у результаті призвів до зречення британського монарха від престолу.

Екс-чоловік Мадонни сподівається, що її повернення до Лондона допоможе йому частіше бачитися з дітьми, які після розлучення живуть з матір`ю.

«Мадонна знову відкрила в собі інтерес до Британії. Гай сподівається, що вона переїде назовсім ради його зустрічей з дітьми, хоча це надія слабка», – розповіло джерело в оточенні співачки.

РИА Новости