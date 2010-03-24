У Москві попрощалися з Валентиною Толкуновою

Церемонія прощання з Валентиною Толкунової завершилася, передає кореспондент РІА Новини.

Сотні людей прийшли попрощатися з співачкою Валентиною Толкуновою, церемонія прощання в середу в московському Театрі Естради почалась з її пісень "Я росинка твоя, росіянка" і "Ви пригадаєте мене".

Незабаром відбудеться відспівування співачки в храмі Вознесіння у Нікітських воротах. Похоронять Толкунову на Троєкурівському кладовищі в Москві.

Толкунова померла в Москві на 64-му році життя у понеділок.

Попрощатися з народною артисткою в середу прийшли сотні шанувальників. Люди з квітами в руках нескінченним потоком йшли до зали Театру Естради. Вони зі сльозами на очах покладали букети до підніжжя труни.

Поряд з труною артистки знаходилися рідні і найближчі друзі співачки, стояла почесна варта. По периметру сцени були встановлені вінки від президента РФ Дмитра Медведєва, від голови уряду РФ Володимира Путіна, від президента України Віктора Януковича, прем`єр-міністра України Миколи Азарова, посла Азербайджану в Росії Півпекла Бюль-Бюль Огли, співачки Едіти П’єхи, Фонду Ірини Архипової, Московського державного університету та інших.

Серед ти, що прийшли попрощатися з Толкуновою - актор Володимир Винокур, поетеса Лариса Рубальська, керівник департаменту культури Москви Сергій Худяков, перший заступник мера Москви в столичному уряді Людмила Швецова, композитор Євгеній Крилатов, композитор Олександра Пахмутова, поет-пісняр Микола Добронравов, співачка Катя Лель та інші.

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