Янукович нагородив українських діячів культури та мистецтва

Вручив орден і присвоїв почесні звання

Сьогодні Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ про відзначення державними нагородами України діячів культури і мистецтва. Документ розміщено на офіційному сайті Президента України. Зокрема, орденом «За заслуги» III ступеня нагороздено КНЯЗЕВИЧА Петра Михайловича – художнього керівника Державного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю Івано-Франківської обласної філармонії. Почесні звання «НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ» присвоєні: БАРАНОВСЬКІЙ Олені Геннадіївні – солістці балету Одеського національного академічного театру опери та балету ВІТЧЕНКО Світлані Трохимівні – артистці Луганського обласного російського драматичного театру Звання «ЗАСЛУЖЕНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ» присвоєно: АНДРУШКУ Сергію Павловичу – артистові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка БЕРЕЖНІЙ Марії Вадимівні – артистці балету Кримського академічного українського музичного театру, м.Сімферополь БОНДАРЄВУ Віталію Євгеновичу – артистові Харківського театру для дітей та юнацтва ЛОЗОВСЬКОМУ Анатолію Максимовичу – солістові-інструменталісту Донецької обласної філармонії НАРОЖНІЙ Наталії Павлівні – солістці-вокалістці Донецького національного академічного театру опери та балету імені А.Б.Солов`яненка СОЛОВЙОВІЙ Тетяні Іванівні – артистці Житомирського академічного обласного театру ляльок ФЕДОТОВУ Юрію Павловичу – артистові, солісту-інструменталісту квартету народних інструментів «Слов`яни» Дніпропетровської обласної філармонії ЯРОШЕНКО Наталії Миколаївні – артистці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, м.Київ Звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»: МАГОМЕДБЕКОВІЙ Наїді Парпачівні – виконувачеві обов`язки професора кафедри Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, м.Київ МУРАЩЕНКУ Геннадію Никифоровичу – викладачеві Вінницького училища культури і мистецтв імені М.Д.Леонтовича ТИМЧЕНКО Вірі Андріївні – режисерові Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка ЧУПАШКУ Івану Петровичу – доцентові кафедри Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка ШУТЮКУ Юрію Степановичу – директорові Закарпатського обласного російського драматичного театру, м.Мукачеве «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»: АЛЕЙНІКОВІЙ Тетяні В’Ячеславівні – викладачеві-методисту Одеської дитячої музичної школи № 13 ВЛАСОВІЙ Любові Анатоліївні – художньому керівникові циганського фольклорного ансамблю «Жива вода», м.Дніпропетровськ ГРИЧАНЮКУ Петру Івановичу – директорові Білозерської дитячої школи естетичного виховання, Херсонська область ГОЛОД Тетяні Олександрівні – керівникові народного самодіяльного хорового колективу Оржицького районного будинку культури, Полтавська область ЗАГОРУЛЬКУ Олегу Борисовичу – заступникові директора Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича, м.Дрогобич КНЯЗЕВУ Олексію Івановичу – викладачеві Луганського обласного коледжу культури і мистецтв КОВТУН Ліні Федорівні – директорові Обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради ЛАВРІКОВІЙ Марині Джанівні – директорові Харківської обласної художньої галереї «Мистецтво Слобожанщини» ЛОБОРТАСУ Ігорю Юрійовичу – майстрові художньої обробки металів та каменю, м.Київ МАНЖУЛІ Таїсі Сергіївні – директорові Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені А.П.Гайдара МЕЛЬНИКУ Юрію Михайловичу – диригентові, викладачеві Луцького педагогічного коледжу, Волинська область ПОКРОПИВНОМУ Миколі Петровичу – директорові Житомирського училища культури і мистецтв імені І.Огієнка СГАДОВУ Олександру Олександровичу – директорові Запорізької дитячої художньої школи ЧУЧКУ Василю Миколайовичу – викладачеві Гощанської районної школи мистецтв, Рівненська область ШИРОКОВІЙ Евеліні Олександрівні – викладачеві Хмельницького музичного училища імені В.І.Заремби «ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ»: БОРИСЛАВСЬКОМУ Степану Зеноновичу – викладачеві Дрогобицької дитячої художньої школи, Львівська область ГРИБАН Світлані Миколаївні – майстрині-писанкарці, м.Глухів, Сумська область.

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