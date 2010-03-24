Янукович нагородив українських діячів культури та мистецтва
Вручив орден і присвоїв почесні звання
Сьогодні Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ про відзначення державними нагородами України діячів культури і мистецтва. Документ розміщено на офіційному сайті Президента України.
Зокрема, орденом «За заслуги» III ступеня нагороздено КНЯЗЕВИЧА Петра Михайловича – художнього керівника Державного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю Івано-Франківської обласної філармонії.
Почесні звання «НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ» присвоєні:
БАРАНОВСЬКІЙ Олені Геннадіївні – солістці балету Одеського національного академічного театру опери та балету
ВІТЧЕНКО Світлані Трохимівні – артистці Луганського обласного російського драматичного театру
Звання «ЗАСЛУЖЕНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ» присвоєно:
АНДРУШКУ Сергію Павловичу – артистові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка
БЕРЕЖНІЙ Марії Вадимівні – артистці балету Кримського академічного українського музичного театру, м.Сімферополь
БОНДАРЄВУ Віталію Євгеновичу – артистові Харківського театру для дітей та юнацтва
ЛОЗОВСЬКОМУ Анатолію Максимовичу – солістові-інструменталісту Донецької обласної філармонії
НАРОЖНІЙ Наталії Павлівні – солістці-вокалістці Донецького національного академічного театру опери та балету імені А.Б.Солов`яненка
СОЛОВЙОВІЙ Тетяні Іванівні – артистці Житомирського академічного обласного театру ляльок
ФЕДОТОВУ Юрію Павловичу – артистові, солісту-інструменталісту квартету народних інструментів «Слов`яни» Дніпропетровської обласної філармонії
ЯРОШЕНКО Наталії Миколаївні – артистці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, м.Київ
Звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»:
МАГОМЕДБЕКОВІЙ Наїді Парпачівні – виконувачеві обов`язки професора кафедри Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, м.Київ
МУРАЩЕНКУ Геннадію Никифоровичу – викладачеві Вінницького училища культури і мистецтв імені М.Д.Леонтовича
ТИМЧЕНКО Вірі Андріївні – режисерові Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка
ЧУПАШКУ Івану Петровичу – доцентові кафедри Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка
ШУТЮКУ Юрію Степановичу – директорові Закарпатського обласного російського драматичного театру, м.Мукачеве
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»:
АЛЕЙНІКОВІЙ Тетяні В’Ячеславівні – викладачеві-методисту Одеської дитячої музичної школи № 13
ВЛАСОВІЙ Любові Анатоліївні – художньому керівникові циганського фольклорного ансамблю «Жива вода», м.Дніпропетровськ
ГРИЧАНЮКУ Петру Івановичу – директорові Білозерської дитячої школи естетичного виховання, Херсонська область
ГОЛОД Тетяні Олександрівні – керівникові народного самодіяльного хорового колективу Оржицького районного будинку культури, Полтавська область
ЗАГОРУЛЬКУ Олегу Борисовичу – заступникові директора Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича, м.Дрогобич
КНЯЗЕВУ Олексію Івановичу – викладачеві Луганського обласного коледжу культури і мистецтв
КОВТУН Ліні Федорівні – директорові Обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради
ЛАВРІКОВІЙ Марині Джанівні – директорові Харківської обласної художньої галереї «Мистецтво Слобожанщини»
ЛОБОРТАСУ Ігорю Юрійовичу – майстрові художньої обробки металів та каменю, м.Київ
МАНЖУЛІ Таїсі Сергіївні – директорові Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені А.П.Гайдара
МЕЛЬНИКУ Юрію Михайловичу – диригентові, викладачеві Луцького педагогічного коледжу, Волинська область
ПОКРОПИВНОМУ Миколі Петровичу – директорові Житомирського училища культури і мистецтв імені І.Огієнка
СГАДОВУ Олександру Олександровичу – директорові Запорізької дитячої художньої школи
ЧУЧКУ Василю Миколайовичу – викладачеві Гощанської районної школи мистецтв, Рівненська область
ШИРОКОВІЙ Евеліні Олександрівні – викладачеві Хмельницького музичного училища імені В.І.Заремби
«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ»:
БОРИСЛАВСЬКОМУ Степану Зеноновичу – викладачеві Дрогобицької дитячої художньої школи, Львівська область
ГРИБАН Світлані Миколаївні – майстрині-писанкарці, м.Глухів, Сумська область.