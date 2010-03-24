Янукович нагородив українських діячів культури та мистецтва

17:04, 24 березня 2010
Культура
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Вручив орден і присвоїв почесні звання

Сьогодні Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ про відзначення державними нагородами України діячів культури і мистецтва. Документ розміщено на офіційному сайті Президента України.

Зокрема, орденом «За заслуги» III ступеня нагороздено КНЯЗЕВИЧА Петра Михайловича – художнього керівника Державного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю Івано-Франківської обласної філармонії.

Почесні звання «НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ» присвоєні:

БАРАНОВСЬКІЙ Олені Геннадіївні – солістці балету Одеського національного академічного театру опери та балету

ВІТЧЕНКО Світлані Трохимівні – артистці Луганського обласного російського драматичного театру

Звання «ЗАСЛУЖЕНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ» присвоєно: 

АНДРУШКУ Сергію Павловичу – артистові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка

БЕРЕЖНІЙ Марії Вадимівні – артистці балету Кримського академічного українського музичного театру, м.Сімферополь

БОНДАРЄВУ Віталію Євгеновичу – артистові Харківського театру для дітей та юнацтва

ЛОЗОВСЬКОМУ Анатолію Максимовичу – солістові-інструменталісту Донецької обласної філармонії

НАРОЖНІЙ Наталії Павлівні – солістці-вокалістці Донецького національного академічного театру опери та балету імені А.Б.Солов`яненка

СОЛОВЙОВІЙ Тетяні Іванівні – артистці Житомирського академічного обласного театру ляльок

ФЕДОТОВУ Юрію Павловичу – артистові, солісту-інструменталісту квартету народних інструментів «Слов`яни» Дніпропетровської обласної філармонії

ЯРОШЕНКО Наталії Миколаївні – артистці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, м.Київ

Звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»:

МАГОМЕДБЕКОВІЙ Наїді Парпачівні – виконувачеві обов`язки професора кафедри Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, м.Київ

МУРАЩЕНКУ Геннадію Никифоровичу – викладачеві Вінницького училища культури і мистецтв імені М.Д.Леонтовича

ТИМЧЕНКО Вірі Андріївні – режисерові Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка

ЧУПАШКУ Івану Петровичу – доцентові кафедри Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка

ШУТЮКУ Юрію Степановичу – директорові Закарпатського обласного російського драматичного театру, м.Мукачеве

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»:

АЛЕЙНІКОВІЙ Тетяні В’Ячеславівні – викладачеві-методисту Одеської дитячої музичної школи № 13

ВЛАСОВІЙ Любові Анатоліївні – художньому керівникові циганського фольклорного ансамблю «Жива вода», м.Дніпропетровськ

ГРИЧАНЮКУ Петру Івановичу – директорові Білозерської дитячої школи естетичного виховання, Херсонська область

ГОЛОД Тетяні Олександрівні – керівникові народного самодіяльного хорового колективу Оржицького районного будинку культури, Полтавська область

ЗАГОРУЛЬКУ Олегу Борисовичу – заступникові директора Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича, м.Дрогобич

КНЯЗЕВУ Олексію Івановичу – викладачеві Луганського обласного коледжу культури і мистецтв

КОВТУН Ліні Федорівні – директорові Обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради

ЛАВРІКОВІЙ Марині Джанівні – директорові Харківської обласної художньої галереї «Мистецтво Слобожанщини»

ЛОБОРТАСУ Ігорю Юрійовичу – майстрові художньої обробки металів та каменю, м.Київ

МАНЖУЛІ Таїсі Сергіївні – директорові Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені А.П.Гайдара

МЕЛЬНИКУ Юрію Михайловичу – диригентові, викладачеві Луцького педагогічного коледжу, Волинська область

ПОКРОПИВНОМУ Миколі Петровичу – директорові Житомирського училища культури і мистецтв імені І.Огієнка

СГАДОВУ Олександру Олександровичу – директорові Запорізької дитячої художньої школи

ЧУЧКУ Василю Миколайовичу – викладачеві Гощанської районної школи мистецтв, Рівненська область

ШИРОКОВІЙ Евеліні Олександрівні – викладачеві Хмельницького музичного училища імені В.І.Заремби

«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ»:

БОРИСЛАВСЬКОМУ Степану Зеноновичу – викладачеві Дрогобицької дитячої художньої школи, Львівська область

ГРИБАН Світлані Миколаївні – майстрині-писанкарці, м.Глухів, Сумська область.

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