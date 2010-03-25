Гогольфест уперше виходить за рамки столиці

4-19 вересня водночас у п`яти містах України відбудеться IV Міжнародний Фестиваль Сучасного Мистецтва ГОГОЛЬFEST 2010. Відкриття фестивалю вперше пройде на Майдані Незалежності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фестивалю.

Кияни побачать грандіозне дійство – спільний проект центру сучасного мистецтва «Дах» й іспанського театру перфомансів La Fura Dels Baus, чиїм виступом, зокрема, відкривалися Літні Олімпійські Ігри в Барселоні в 1992 році.

Побачити шоу зможуть не тільки жителі столиці – планується пряма трансляція церемонії на одному з національних телеканалів. Виступ La Fura Dels Baus у Києві пройде за підтримки посольства Іспанії.

У 2010 році Міжнародний Фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST уперше вийде за рамки столичної події. Цього разу він відбудеться одночасно в п`яти містах – Києві, Харкові, Одесі, Львові і Севастополі. У столиці майданчиком фестивалю традиційно стане державний музейно-культурний центр «Мистецький арсенал».

Як і раніше одним з головних завдань ГОГОЛЬFEST 2010 є пошук нових імен як в Україні, так за її межами. Цього року в програмі будуть представлені сотні робіт, що охоплюють практично всі напрями сучасного мистецтва: музику, танець, експериментальний театр, літературу, сценографію, живопис, дизайн, кіно та аудіовізуальні мистецтва.

Влад Троїцький, Президент ГОГОЛЬFEST зазначає, що за три роки існування фестиваль перетворився на міжнародну мережу, що лавиноподібно розвивалася, яка дозволяє створювати безпрецедентні копродукційнні проекти з учасниками з різних країн і презентувати їх як на всеукраїнському, так і міжнародному рівнях.

ГОГОЛЬFEST – це проект реабілітації іміджу України – як міжнародного, так і внутрішньонаціонального. Територія фестивалю – місце зустрічі і діалогу різних культур і світоглядів.

Відмінною рисою ГОГОЛЬFEST 2010 від фестивалів попередніх років стане революційна програма VAP (Visual Art Projects, куратор КАТЯ Бочавар (Росія), у рамках якої будуть презентовані роботи в таких нетрадиційних жанрах, як перформанс-арт, диджитал-арт, саунд-арт, кібернетичне і кінетичне мистецтво. У рамках Visual Art Projects свої роботи представлять учасники з США, Великобританії, Ізраїлю, Німеччини, Франції, Великобританії, України, Росії та інших країн.

ГОГОЛЬFEST методично працює над інтеграцією вітчизняного мистецтва в простір світової культури. Тож, крім п`яти українських міст, фрагменти програм ГОГОЛЬFESTу будуть показані восени 2010 в Берліні (Freies Museum), а літом 2011 відбудуться масштабні гастролі театру «Дах» у Франції.