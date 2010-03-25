Білоруси привезли до Києва свою правильну музику

У Києві в клубі "44" (вул. Хрещатик, 44) сьогодні розпочинаються Дні правильної білоруської музики.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор концертного агентства CAD Євгенія СТРИЖЕВСЬКА.

"Дні правильної білоруської музики починаються сьогодні і завершаться 27 березня", - сказала Є.СТРИЖЕВСЬКА.

У свою чергу автор проекту, продюсер Першого альтернативного музичного каналу A-One Олег ТИХОНОВ повідомив, що свою творчість в клубі "44" представлять такі музичні колективи, як "Серебряная свадьба", Kusudama, Yellow Brick Road, Osimira, The Toobes. "Я думаю, що відвідувачі заходу зрозуміють, побачать, почують абсолютно нові для себе напрями й течії", - вважає він.

"Білоруська культура і білоруська рок-культура не обмежується лише групами "Ляпіс Трубецкой" чи "Сябри". За ці три дні хочемо показати максимальне розмаїття нашої культури, тому вони тематично розділені на джазовий день, на етно-день і день рок-н-ролу. Групи представлені різноманітні й цікаві", - додав директор Першого альтернативного музичного каналу A-One Олег СКОРОБОГАТИЙ.

Водночас ініціатори проведення Днів правильної білоруської музики в Києві О.ТИХОНОВ і О.СКОРОБОГАТИЙ наголосили, що цей захід не приурочений святкуванню в Білорусі Дня Волі (білоруська опозиція відзначає це свято щорічно як день проголошення незалежності і створення Білоруської Народної Республіки, на офіційному рівні це свято не святкується – УНІАН).

"Ми не ставили такої мети. Зараз тривають переговори про проведення Днів правильної білоруської музики у Варшаві, Москві і Казані. Зв`язку з Днем Волі ніякого не було. Так збіглося", - наголосив О.ТИХОНОВ.

"Я не знаю, що в Білорусі День Волі і, можливо, навіть знати не хочу. Ми аполітичні", - додав О.СКОРОБОГАТИЙ.

У свою чергу, автор проекту "Парк Київська Русь" (співорганізатор «Днів білоруської музики у Києві» - УНІАН), президент доброчинної організації "Слов`янський фонд" Володимир ЯНЧЕНКО зазначив, що дружба «Парку» із білоруськими музикантами відбувається у форматі популяризації в Україні близької за духом культури, що зародилася у часи Ярослава Мудрого.

«Без білорусів фестиваль "Парк Київська Русь" був би не таким соковитим. Вони - наші друзі, вони - сусіди і їхня музика є складовою нашої спільної культури, традицій, що зароджувались у часи князя Володимира. Це наша незалежність, це наша автентичність. І білоруський народ – носій цього глибинного коріння. У ці три дні кияни відчують колорит білоруської музики», - прокоментував В.ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН , «Дні правильної білоруської музики» приурочені до святкування дворіччя мовлення Першого альтернативного музичного телеканалу A-One у Білорусі. Мовлення телеканалу поширюється також на Росію та Україну.

Зокрема, перший день «правильної» білоруської музики буде присвячений джазу - 25 березня виступлять кабаре бенд «Серебряная Свадьба» і Kusudama.

26 березня стане етноднем, на якому публіка познайомиться з творчістю Osimira, також виступить «Серебряная Свадьба».

27 березня буде присвячений рок-н-ролу. Цього дня, окрім «Серебряной Свадьбы», виступлять Yellow Brick Road і The Toobes.

Захід відбудеться в Арт-клубі «44» (вул. Хрещатик, 44), початок концертів – о 21.00.

Організаторами заходу виступили перший альтернативний музичний Телеканал A-ONE Білорусь, Арт-клуб “44”, Агентство CAD і «Парк Київська Русь».