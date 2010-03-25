Ані Лорак випустила власний аромат

Українська співачка Ані Лорак випустила під своїм ім`ям аромат Chiffon by Ani Lorak від Oriflame, і стала першою володаркою власного аромату серед українських зірок.

Туалетна вода була створена французьким парфумером компанії Oriflame за особистої участі Ані Лорак. Натхненням для парфумерної композиції послужив образ і творчість співачки.

"Я з дитинства мріяла винайти аромат на власний смак і задум. Тому коли представники компанії Oriflame звернулися з пропозицією, я не могла пропустити можливість здійснити мрію. Тим паче, що якості цієї компанії я довіряю. Туалетна вода Chiffon by Ani Lorak – це віддзеркалення жіночності. Аромат вийшов ніжним, він струмує по шкірі як легкий дотик шифону", – зазначила Ганни Лорак.

Окрім туалетної води Ані Лорак представила також нову пісню «Ніжність світанку», присвячену новому аромату, повідомляє прес-служба співачки.

Під час презентації Ані Лорак зазначила, що співпраця з косметичною компанією Oriflame продовжиться, і цього року варто чекати ще новинки.

нагадаємо, що Ані Лорак – не тільки популярна співачка, але і одна з найпривабливіших жінок – у жовтні 2009 року росіяни назвали її найсексуальнішою співачкою, а в 2008 році Ані Лорак увійшла в ТОП-100 найсексуальніших жінок планети за версією редакції чоловічого журналу FHM.

Крім того, у Лорак є власний бізнес – минулого року разом з чоловіком Муратом Налчаджіоглу співачка відкрила в Києві туристичне агентство.

Корреспондент.net