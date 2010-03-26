Каннський фестиваль відкриє ”Робін Гуд” Рідлі Скотта

11:55, 26 березня 2010
Культура
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Журі очолить Тім Бертон

Фільм режисера Рідлі Скотта "Робін Гуд", в якому головні ролі зіграли Рассел Кроу і Кейт Бланшет, відкриє міжнародний Каннський кінофестиваль. Таке рішення ухвалили організатори кінофоруму.

Картина демонструватиметься 12 травня поза конкурсною програмою, цього ж дня почнеться прокат фільму на території Франції. В інших країнах світу прем`єра "Робін Гуда" відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, що за сюжетом картини після смерті короля Річарда, Робін Гуд повертається з Хрестового походу в Ноттінгем, де стає свідком жорстокосердості й корумпованості місцевого правителя. Це примушує його створити розбійницьку зграю, яка стає грозою місцевих багатіїв і захистом для бідняків.

Але в Робіна куди обширніші плани. Усвідомивши загальну слабкість влади, він прагне запобігти сповзанню його країни в безодню громадянської війни й повернути Англії минулу силу й славу.

Раніше Рідлі Скотт планував випустити свій фільм відразу в двох форматах – звичайному й стереоскопічному. Про реакцію керівництва студії Universal на ініціативу режисера поки нічого невідомо.

Каннський кінофестиваль завершиться 23 травня. Журі очолить Тім Бертон.

Подробиці

 

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