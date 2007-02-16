Що повезе Пінчук на Венеціанське бієнале

На 52-й Міжнародній виставці сучасного мистецтва Венеціанське бієнале Україна представить проект “Поема про внутрішнє море”, який перекликається з назвою відомого фільму Олександра Довженка “Поема про море”.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив комісар української експозиції на Венеціанському бієнале, президент PinchykArtCentre, директор Центру сучасного мистецтва BALTIK (Велика Британія) Пітер ДОРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, мистецький проект “Поема про внутрішнє море” продемонструє спільне бачення авторів нової ролі художників у суспільстві. П.ДОРОШЕНКО зазначив, що проект порушить ті питання, які ставив у своєму творі О.Довженко: “Що означає бути українцем? Хто такі українці? Де вони?”.

П.ДОРОШЕНКО також зауважив, що у проекті беруть участь художники не лише з України, а й з Великої Британії та США. “Завдяки міжнародному складу учасників проекту, виставка дасть можливість поглянути на Україну зсередини – через роботи українських художників та ззовні – через роботи іноземних митців”, - сказав П.ДОРОШЕНКО. Він підкреслив, що організатори виставки хочуть якнайкраще представити у світі сучасне українське мистецтво.

П.ДОРОШЕНКО зазначив, що українська експозиція, розташована у Palazzo Papadopoli, буде відкрита з 7 червня до 21 листопада 2007 року.

Міністерство культури і туризму України доручило організацію представлення України на 52-му Венеціанському бієнале саме центру сучасного мистецтва PinchykArtCentre.

*** Венеціанське бієнале (Biennale di Venezia) – один із найпрестижніших форумів сучасного мистецтва. Вперше Україна взяла участь у ньому в 2001 році.

Бієнале започаткували 19 квітня 1893 року, коли міська рада Венеції вирішила заснувати національну художню виставку, яка відбувалася б кожні два роки. Перше Венеціанське бієнале відкрили у 1895 році. На Венеціанському бієнале широко представлялися резонансні мистецькі явища XX століття.

Palazzo Papadopoli - палаццо італійського ренесансу, побудований у 1560-хх роках італійським архітектором Джовані Джакомо де Гріджі. Палаццо розташований на великому каналі у Венеції.