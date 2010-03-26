”Майн кампф” Гітлера в Росії віднесли до екстремістської літератури

Книгу Адольфа Гітлера "Майн кампф" ("Моя боротьба") визнали в Росії екстремістською літературою.

Названа книга містить елементи автобіографії Гітлера з викладом ідей націонал-соціалізму і виражає мілітаристський світогляд, повідомляє Генпрокуратура Росії.

Крім того, книга виправдує дискримінацію і знищення осіб неарійських рас, відображає ідеї, реалізацією яких став початок Другої світової війни.

Досі "Майн кампф" знаходилася у вільному доступі на деяких інтернет-сайтах, а також напівлегально реалізовувалася продавцями книжкової продукції, не будучи забороненою.

За дорученням прокуратури Башкортостану прокуратура Кіровського району Уфи провела перевірку виконання законодавства про протидію екстремістській діяльності, в результаті якої підтвердився факт вільного поширення книги "Майн кампф".

У зв`язку з цим прокурор направив до суду позов про визнання зазначеної книги екстремістським матеріалом.

Відповідно до закону "Про протидію екстремістській діяльності" віднесення документів до праць керівників націонал-соціалістської робочої партії Німеччини є підставою автоматичного визнання їх екстремістськими матеріалами і не вимагає додаткової аргументації і проведення експертизи.

Кіровський райсуд погодився з позицією прокуратури і визнав книгу Адольфа Гітлера "Майн кампф" екстремістським матеріалом.

Після вступу рішення суду в законну силу, ця книга буде внесена до Федерального списку екстремістських матеріалів.

"Українська правда. Життя"