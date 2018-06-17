Як поєднати красиве й корисне

Нарешті і в наших широтах збагнули: варто по-справжньому захотіти – і твоє місто (чи село) перестане бути провінцією. Відомо ж: провінція – поняття не географічне.

Певно, так вирішили свого часу в Комсомольську на Полтавщині. Щиро кажучи, нічого раніше не знала про це місто, поки не довідалася, що тут уміють фестивалити. І вже який рік поспіль тягнуться сюди особливі гості. А чекаючи на гостей, маєш не тільки клопоти… Усе-таки на душі стає веселіше, хоч би якими кризами лякали.

50-ти тисячне містечко могло б заколисати себе сумною думкою про депресію. Але тоді це не був би Комсомольськ. Ось і тепер, готуючись у кінці квітня відсвяткувати своє п’ятдесятиріччя (фактично – юність!) місто вже живе майбутніми подіями.

Ось що розповідає Ірина Зеленська, начальник міського відділу культури і туризму: «Ми позиціонуємо наш Комсомольськ як місто фестивального і спортивного руху. Та й хто, окрім нас самих, зробить життя цікавим і змістовним? Головне – почати. У нашому активі – кілька фестивалів. Спершу –кілька слів про дитячі «Дніпрова хвиля» та «Мистецьке сузір’я». Нам хочеться підтримати талановитих і обдарованих дітей не тільки рідного міста, а й з інших куточків України. Минулого року фестиваль «Мистецьке сузір’я» зібрав 114 учасників. Це солісти, вокальні ансамблі, дуети й великі хореографічні колективи, А в них загалом залучено до 500 дітей. Це один із пріоритетних напрямків нашої роботи: працюємо на майбутнє. Далі – молодіжний рок-фестиваль «Крок назустріч». А ще ж заснували й «Козацькі сурми». Це Всеукраїнський фестиваль, приурочений до Дня Українського козацтва, що відзначається 14 жовтня, на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Організовуючи такий захід, намагаємося пов’язати сторінки минулого і сьогодення. Тому влаштовуємо дійства, що відтворюють різні часи нашої історії. Лицарські бої ХІІІ-ХV століть нагадують про те, що було до виникнення козацтва, творчі колективи «реставрують» культуру, традиції, побут різних представників козацтва.

Не можу не згадати Міжнародний фольклорний фестиваль «Калинове літо на Дніпрі». Він заснований ще 2000 року».

Так, «Калинове літо на Дніпрі» стало візитною карткою цього молодого і квітучого міста.

За роки свого існування цей фестиваль об’єднав майже дві тисячі представників із більш як 48 колективів із різних країн світу. Мешканці Комсомольська мали змогу познайомитися з цікавими й талановитими учасниками зі США, Фінляндії, Індії, Туреччини, Македонії, Італії, Китаю, Таїланду, Ізраїлю, Сербії, Польщі, Югославії, Білорусії, Молдови, Грузії, Росії. Зокрема минулого року учасниками фестивалю були колективи із Болгарії, Алжиру, Кіпру, Німеччини, Туреччини, Латвії, Татарстану. Та головне – «Калинове літо…» знайшло партнерів по фестивальному фольклорному руху. Це – «Фольклорний дивосвіт» (м. Київ), «Поліське літо з фольклором» (м. Луцьк) та «Древлянські джерела» (м. Рівне). Учасників «Калинового літа» гаряче зустрічали і на Національному Сорочинському ярмарку, і на Майдані Незалежності у столиці.

Під час святкування 50-річчя міста тут пройде зокрема «Ярмарок – техно – шоу». Це актуальна спроба об’єднати різноманітні види активного туризму на одній відкритій території на березі Дніпра. Там можна буде не тільки роздивитися і придбати сучасну техніку, спортивне, туристичне знаряддя й обладнання. Все має спонукати до занять фізичною культурою. Бо ж здоровий спосіб життя – це те, чого нам так бракує саме у масовому вияві.

Тож, поєднати красиве й корисне, як закликав Поет, можливо навіть у наш кризовий час. А криза, як відомо, спонукає до переосмислення й пошуку нових моделей життя.

Людмила Таран