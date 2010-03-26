Стала відома дата наступної церемонії ”Оскара”

15:02, 26 березня 2010
Культура
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Відбір картин почнеться 27 грудня

Американська Кіноакадемія представила графік подачі заявок, голосування і проведення 83-ої церемонії вручення премій "Оскар".

Як повідомляється в офіційному прес-релізі, з 27 грудня 2010 року члени Кіноакадемії почнуть одержувати бюлетені, в яких будуть вказані претенденти на нагороди в різних категоріях. До 14 січня 2011 року кіноакадеміки повинні визначитися зі своїм вибором.

Оголошення списку номінантів відбудеться 25 січня в Samuel Goldwyn Theater. Сама церемонія вручення "Оскара" пройде 27 лютого в кіноцентрі Kodak у Голлівуді.

Нагадаємо, що 82-у церемонію "Оскара", що відбулася 7 березня 2010 року, подивилося рекордне число глядачів за останні п`ять років.

Усього за нагородженням кращих, на думку американської Кіноакадемії, картин спостерігали 41,3 мільйона чоловік. У 2009 році число глядачів склало 36,3 мільйона. Таким чином, за рік аудиторія "Оскара" виросла на 14 відсотків.

Головні нагороди завоювала картина "Повелитель бурі" режисера Кетрін Бігелоу.

Lenta.ru

 

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