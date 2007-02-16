За 15 років незалежності з України вивезли 30 мільярдів доларів

Відплив капіталу з України з моменту незалежності нашої країни оцінюється в 30 млрд. дол. Про це в інтерв`ю виданню «Корреспондент» повідомив міністр економіки України Володимир МАКУХА.

При цьому він зазначив, що щорічний обсяг відтоку капіталу з України становить близько 1,5-2 млрд. дол., а в разі амністії капіталів до України може повернутися близько 15 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає масштаби відпливу капіталів з України загрозою національній безпеці держави.

Виступаючи на засіданні Ради національної безпеки України, Президент заявив, що масштаби відпливу капіталів з України в останні роки досягли рівня, який можна кваліфікувати як загрозу національній безпеці.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що не має чіткої статистики з цього питання, проте вже хоча б один показник свідчить про загрозливий рівень відпливу капіталів. За даними Президента, за період з 2004 року і 9 місяців минулого року рівень відпливу капіталу з України склав 12,9 млрд. дол. США.