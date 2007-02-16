Померлу зірку Playboy вирішили не ховати

Суд штату Флорида 15 лютого видав рішення, згідно з яким тіло померлої фотомоделі Анни Ніколь Сміт слід забальзамувати, і ховати його не будуть, повідомляє AFP.

На думку судді, це має зберегти "красу і гідність" зірки Playboy, яка померла тиждень тому, тобто - не дати її тілу розкластися.

Нагадаймо, що труп померлої жінки ніяк не можуть поховати через численні генетичні та кримінологічні експертизи. Слідство встановлює, що могло стати причиною її смерті, а також батька її п`ятимісячної доньки.

На батьківство, а відтак і на багатомільйонний спадок раптово померлої моделі претендують мінімум п`ятеро чоловіків.

Причини смерті Анни Ніколь Сміт все ще не встановлені.

Лента.ру